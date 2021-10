Sortie du nouvel album «Astérix et le griffon»

L’écrivain Jean-Yves Ferri lors de la présentation du nouvel album « Astérix et le griffon » aux éditions Hachette Livre. C’est le cinquième album du tandem Didier Conrad au dessin et Jean-Yves Ferri au scénario. AFP - ALAIN JOCARD

Texte par : Sophie Torlotin

Dans le monde de l'édition en France, il y a les années avec et les années sans Astérix. 2021 est une année faste puisque le nouvel album d'Astérix, le cinquième du tandem Didier Conrad au dessin et Jean-Yves Ferri au scénario, sort ce jeudi 21 octobre en librairie. Un album intitulé « Astérix et le griffon » et tiré à 5 millions d'exemplaires dans le monde.