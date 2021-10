François-Henri Désérable remporte, à 34 ans, le Grand Prix du roman de l’Académie française 2021

Le prestigieux Grand Prix du roman de l’Académie française a été remporté ce jeudi 28 octobre par l’écrivain français François-Henri Désérable. « Mon maître et mon vainqueur », publié par les éditions Gallimard, raconte de façon très subtile, poétique et plein d'humour l’histoire d’un amour se terminant mal.

Publicité Lire la suite

Les immortels sous la Coupole de l’Académie française ont couronné un livre dont le titre porte avec fierté un vers du poème « Es-tu brune ou blonde » de Paul Verlaine : « D’avoir fait de ton cœur mon maître et mon vainqueur ». Sur 192 pages, il déroule le mélodrame d’un amour aussi passionnant qu’illégitime autour de Tina, Edgar et son meilleur ami, Vasco. François-Henri Désérable a particulièrement séduit les Académiciens avec son style classique jouant avec des références littéraires et de l’humour.

« J'ai commencé à écrire à 18 ans après avoir lu Belle du seigneur. Et Albert Cohen avait obtenu le Grand Prix du roman en 1968. Donc je suis heureux », a remarqué le lauréat après la proclamation du prix.

Un auteur déjà traduit dans une dizaine de langues

Malgré son jeune âge, Désérable n’est plus un inconnu dans le monde littéraire. La précédente œuvre du romancier, Un certain M. Piekielny avait réussi d’être sélectionné et par le prix Goncourt et par le prix Renaudot. Aujourd’hui, ses romans sont traduits dans une dizaine de langues.

Dès le début, ses efforts littéraires sont couronnés de succès. En 2012, à l’âge de 21 ans, il remporte pour sa nouvelle sur la mort de Danton le Prix du jeune écrivain de langue française. L’année suivante, l’Académie française l’encourage avec le Prix Amic, prix de soutien à la création littéraire, pour Tu montreras ma tête au peuple. Et sa biographie romancée sur un prodige des mathématiques mort en duel, Évariste, il décroche en 2015 le Prix de la Biographie.

Petit-fils d'un gondolier vénitien

Un côté romantique traverse aussi l’histoire personnelle du romancier, petit-fils d’un gondolier vénitien, une ville où l’écrivain habite régulièrement. Né en 1987 à Amiens où il est, comme le président Emmanuel Macron, lycéen au sein de l'établissement privé La Providence, il passe une partie de sa jeunesse dans un lycée à Minnesota, aux États-Unis, et perpétue d’abord en tant que joueur professionnel la tradition du hockey sur glace de son père. Après avoir étudié le droit, il abandonne sa thèse pour s’investir pleinement dans la littérature.

François-Henri Désérable a remporté le Grand Prix, doté de 10 000 euros, avec beaucoup de justesse, au 3e tour du scrutin, avec une voix de plus que pour Le Dernier Tribun (Grasset) de Gilles Martin-Chauffier et en écartant aussi le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr et son roman La Plus Secrète Mémoire des hommes (Philippe Rey) qui reste en lice pour le prix Goncourt et le Renaudot dont l'annonce est attendue le 3 novembre.

L'histoire très française du Grand prix du roman de l'Académie française

Ce prix annuel de l’Académie française a été créé en 1914 et décerné pour la première fois en 1915. Il a été remis seulement trois fois à des auteurs d’origine africaine. En 2015, les écrivains franco-tunisien Hédi Kaddour (Les Prépondérants) et algérien Boualem Sansal (2084. La fin du monde) l’ont remporté ex æquo. Et en 1996, la Franco-Camerounaise Calixthe Beyala (Les Honneurs perdus) est devenue la première lauréate issue d’Afrique noire célébrée comme l’autrice du roman jugé le meilleur de l’année par l’Académie française.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne