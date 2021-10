Avec «Histoires palestiniennes», Netflix met en avant le cinéma palestinien

On connaissait « Israël terre de séries », avec des succès planétaires comme « Fauda ». Désormais, Netflix, le géant américain du streaming, nous fait découvrir également le cinéma palestinien. « Histoires palestiniennes » vient d’être mise en ligne. Il s’agit d’une sélection de 32 films palestiniens ou racontant des récits palestiniens. Rencontre avec Ghantus Wael, acteur palestinien de « The Crossing », un des films de cette sélection.

De notre envoyé spécial à Tel-Aviv,

Dans le court-métrage The Crossing, qui figure dans la sélection « Histoires palestiniennes », Ghantus Wael interprète le rôle d’un Palestinien de nationalité israélienne. Ce qu’il est dans la vraie vie.

« Dans " The Crossing ", je joue le cousin qui vit en Israël. Personnellement, je considère le territoire israélien comme faisant partie de la Palestine occupée. Dans ce film, j’attends que des membres de ma famille, qui vivent en Cisjordanie, traversent pour venir me retrouver de ce côté de la frontière. Ça a été très dur à tourner, car dans la réalité, je suis vraiment ce personnage que j’interprète. »

1948 : la création de l’État hébreu entraîne la Nakba, littéralement « la catastrophe ». 700 000 Palestiniens quittent leur terre et trouvent refuge en Cisjordanie et dans les pays voisins. Ceux qui sont restés deviendront plus tard Palestiniens d’Israël, ou arabes israéliens. The Crossing fait aussi référence à cette histoire.

« " The Crossing " est peut-être un court-métrage, mais il raconte beaucoup de choses. Il raconte la galère quotidienne des Palestiniens contraints de passer par les checkpoints israéliens pour rendre visite à leurs familles et à leurs proches dans les hôpitaux. Ce film, c’est une journée-type d’un Palestinien, qui galère à passer d’un côté ou de l’autre de la Palestine », raconte Ghantus Wael.

L'acteur se réjouit que Netflix mette en avant l’histoire palestinienne. Mais il regrette, toutefois, que le géant du streaming américain ait mis autant de temps à s’y intéresser.

