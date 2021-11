Culture africaine: les rendez-vous en novembre 2021

Sous forme numérique ou en présentiel, où auront lieu en novembre les rendez-vous phares de la culture africaine ? Voici seize propositions en France, Nigeria, Sénégal... Et n’hésitez pas à nous envoyer vos « incontournables » à l’adresse rfipageculture@yahoo.fr.

Le 3 novembre sort dans les salles en France notre coup de cœur de la Mostra 2020, Burning Casablanca-Zanka Contact. C’est l’histoire d’amour entre deux survivants, une histoire écrite et réalisée par un autre survivant, le cinéaste marocain Ismaël El Iraki.

Son roman est devenu le phénomène de la rentrée littéraire en France. L’écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, 31 ans, sera-t-il choisi parmi les quatre finalistes pour devenir le lauréat 2021 du prix Goncourt ? Son livre La Plus Secrète Mémoire des hommes, publié aux éditions Philippe Rey, raconte l’histoire d’un personnage d’écrivain maudit. Réponse le 4 novembre à 13h.

Au Nigeria, Art X Lagos s’affiche comme la première foire d'art internationale d'Afrique de l'Ouest, conçue pour présenter le meilleur et le plus innovant de l'art contemporain et moderne d'Afrique et d'ailleurs. Du 4 au 7 novembre sur place et du 4 au 21 novembre en ligne, la foire présente, entre autres, Future Africa, deux solo shows de David Alabo et Adéọlá Ọlágúnjú évoquant l'avenir du continent et les besoins pour réaliser ses grandes visions. La galerie Tiwani contemporary y présente une exposition de l’artiste Miranda Forrester qui explore le regard queer des femmes noires et rend visible l'invisibilité des femmes noires dans l'histoire de l'art occidental.

Du 9 au 24 novembre se tiendra à Paris la Conférence générale de l’Unesco où plusieurs décisions importantes aussi pour l’Afrique sont attendues dans les domaines de la politique culturelle et la protection du patrimoine.

Le 10 novembre aura lieu le « retour au bercail » de 26 œuvres du Musée du Quai Branly au Bénin. La veille, le transfert de propriété de ces œuvres emblématiques pour la politique de restitution en France sera officiellement validé par les présidents français et béninois.

À partir du 10 novembre démarre à la Maison de la photographie européenne (MEP) à Paris la première rétrospective du photographe camerounais Samuel Fosso qui vit actuellement entre la France et le Nigeria. L’exposition retrace une carrière de presque 50 ans et rassemble plus de 300 tirages, dont ses célèbres séries mêlant la photographie, l’autoportrait et la performance.

À l’occasion de Paris Photo, plus grande foire d’art internationale dédiée à la photographie, la galerie Magnin-A présentera au Grand Palais Éphémère les nouvelles œuvres de la série Allegoria du photographe sénégalais Omar Victor Diop.

Du 12 au 14 novembre, AKAA, foire dédiée au rayonnement des scènes artistiques d’Afrique et de ses diasporas revient au Carreau du Temple, à Paris. Événement incontournable pour les collectionneurs, professionnels et amateurs d’art contemporain, en 2021, Also Known As Africa réunit lors de cette « édition de la résilience » 34 galeries et une centaine d’artistes venus d’Afrique et des quatre coins du monde.

Le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec nous propose du 12 au 23 novembre une immersion artistique et cinématographique dans le monde arabe avec une cinquantaine de séances avec des films issus de 17 pays, dont Une histoire d’amour et de désir de Leyla Bouzid (France, Tunisie) et Feathers, d’Omar El Zohairy (Égypte) ou Mica, d’Ismaël Ferrouhki (France, Maroc).

La maison de ventes aux enchères Artcurial propose le 16 novembre un événement autour de l’art contemporain africain. Au programme, entre autres, des œuvres d’artistes de l’École de Dakar et de l’École du Hangar, mais aussi des œuvres d’artistes historiques comme le Congolais Bodys Isek Kingelez ou des pièces de jeunes artistes comme White Ropes, White Lenses (2019), de l’Ougandais Godwin Champs Namuyimba.

Du 18 novembre au 3 décembre, le Festival international Jean Rouch aura lieu d’abord au musée du quai Branly-Jacques Chirac avec une trentaine de documentaires projetés, dont Bruxelles-Kigali, de Marie-France Collard (Belgique). Le festival se poursuivra, entre autres, à l’Inalco (Paris) autour de la thématique Au fil du Niger, portraits d’un fleuve, dotée de 27 films de la section Regards comparés, du 22 au 25 novembre.

Le Festival des 3 Continents se déploie du 19 au 28 novembre à Nantes, mais aussi en ligne. La 43e édition propose 80 longs-métrages, souvent inédits, d’Amérique Latine, d’Asie et d’Afrique, des films souvent inédits, mais aussi des classiques comme La vie sur terre, d’Abderrahmane Sissako.

Arts de l’Islam-un passé pour un présent s’appelle un événement d’une ambition et d’une ampleur inédites. 28 expositions dans 18 villes de France montrent entre le 20 novembre 2021 et le 27 avril 2022 la richesse des collections françaises concernant les arts de l’Islam, dont une bonne partie concerne le continent africain.

Love, etc., après l’exposition au musée Bargouin à Clermont-Ferrand en France, la 5e édition du Festival international des textiles extra ordinaires (FITE) pose ses valises à Dakar, au Sénégal, du 23 au 28 novembre. Au-delà de l’exposition collective au musée des Civilisations noires de la capitale sénégalaise, l’édition dakaroise propose un grand nombre d’installations, laboratoires artistiques, rencontres et projections de courts métrages.

La pensée et la philosophie Ubuntu, terme issu des langues bantous du sud de l’Afrique, se trouvent au centre de l’exposition Ubuntu, un rêve lucide, présentée à partir du 26 novembre au Palais de Tokyo, à Paris. Selon le philosophe Souleymane Bachir Diagne, la question clé est de « faire humanité ensemble et humaniser le monde ». Il s’agit d’investir « un espace encore infréquenté de nos imaginaires et de nos connaissances ».

Du 26 au 28 novembre, le Grand Carnaval de Dakar invite sous le titre Contes et légendes du Sénégal et d’ailleurs 400 artistes et attend 30 000 visiteurs. La deuxième édition de cet événement culturel populaire se propose d’être « une plateforme d’expression et de valorisation de la diversité du patrimoine culturel traditionnel et moderne, sénégalais et africain. »

