«Jungle Book» en comédie musicale psychédélique au Théâtre du Châtelet

« The Jungle Book », d’après Rudyard Kipling. Mise en scène, décors et lumières : Robert Wilson. Musique et paroles : CocoRosie. Au Théâtre du Châtelet, Paris.

À tout juste 80 ans, Robert Wilson replonge dans l’enfance. L’infatigable metteur en scène texan revisite « Le Livre de la Jungle ». L’œuvre culte du Britannique Rudyard Kipling de 1894 prend des allures de comédie musicale psychédélique pimentée par des chansons du groupe américain CocoRosie. À l’affiche au Théâtre du Châtelet à Paris, jusqu’au 20 novembre, ce « Jungle Book » vise à ouvrir ses pages à tous les publics.

Publicité Lire la suite

C'est une adaptation des plus libres du Livre de la Jungle que Robert Wilson a concocté en remaniant à sa façon les lois de la jungle.

Connu pour ses mises en scène à la fois flamboyantes et épurées, ludiques et exigeantes, la star américaine fait déhancher l'ours Baloo et Bagheera la panthère aux rythmes hip-hop, folk et électro des CocoRosie et transforme le récit initiatique de l'enfant sauvage en kaléidoscope de tableaux stylisés. Le jeune Yuming Hey aux origines chinoises, malgaches et françaises incarne le petit homme élevé par les loups.

Mowgli et l’ode à la tolérance

« C’est un Mowgli un peu particulier, affirme Yuming Hey, un peu pantin, assez androgyne, un peu diablotin. Après, Bob Wilson dans sa mise en scène, il a vraiment un univers très fort, très marqué ; c’est un peu comme un dessin animé où on verrait chaque dessin, seconde par seconde, chaque mouvement se déplacer petit à petit. »

Sur fond de décor simple, mais évocateur, l'histoire se raconte en lumières électriques et ombres chinoises où tout se mêle : le bien et le mal, la férocité et l'humour, afin de chanter une ode à la tolérance qui parle à tout le monde.

« The Jungle Book », d’après Rudyard Kipling. Mise en scène, décors et lumières : Robert Wilson. Musique et paroles : CocoRosie. Au Théâtre du Châtelet, Paris. © Lucie Jansch

►Jungle Book, d’après Rudyard Kipling. Mise en scène, décors et lumières : Robert Wilson. Musique et paroles : CocoRosie. Jusqu’au 20 novembre au Théâtre du Châtelet à Paris.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne