Dans «Cry Macho», Clint Eastwood incarne une ancienne gloire du rodéo

Clint Eastwood et Eduardo Minett dans «Cry Macho».

Demain, mercredi 10 novembre, sort le nouveau film de Clint Eastwood dans les salles en France. Basé sur le roman de Richard Nash de 1975, « Cry Macho » raconte l’histoire d’un ancien cavalier de rodéo qui se rend au Mexique pour sauver le fils d’un ami.

Et voilà donc, à 91 ans passés, Clint Eastwood paré de sa tenue familière : bottes de cow-boy, boucle de ceinture surdimensionnée, et large chapeau en cuir.

Bien sûr, le spectateur averti notera quelques changements. Avis a ceux qui l’ont connu bon, brut et parfois truand : le Clint Eastwood nouveau a les cheveux gris, la démarche d’une tortue, une peau de parchemin froissé et dans les yeux cette lueur de vulnérabilité propre aux personnes âgées.

Le plaisir réel à voir Clint Eastwood à l’écran

Dans Cry Macho, l’acteur réalisateur joue une ancienne gloire du rodéo, envoyé par son patron au Mexique pour récupérer son fils dont il est séparé. L’histoire de l’amitié entre le très vieux cow-boy revenu de tout et le jeune garçon bouillonnant d’énergie, affublé d’un coq de combat surnommé Macho, est un tant soit peu conventionnelle, et affaiblie de surcroît par un scenario sous-écrit.

Il faut donc trouver son intérêt ailleurs, dans le plaisir réel à voir la star à l’écran, jouer non sans malice de son grand âge, tout en se donnant encore la liberté d’un petit galop, d’un coup de poing adressé à un méchant et - pourquoi pas - d’un petit discours suggérant que le machisme est une valeur surestimée. Histoire de dire qu’il est peut-être temps enfin de rendre badge et arme à feu.

