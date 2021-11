France: une commande artistique exceptionnelle de 30 millions d’euros

En France, Emmanuel Macron a annoncé lundi 8 novembre la liste de 264 projets artistiques qui vont bénéficier de 30 millions d'euros. Le résultat d'une commande publique exceptionnelle baptisée « Mondes nouveaux » et d'un concours lancé au printemps dernier dans toutes les disciplines : arts visuels, musique, spectacle vivant, écriture, design ou arts appliqués… Ceci afin de soutenir un secteur qui a souffert du fait de la crise sanitaire.

Publicité Lire la suite

Quoi de mieux pour sortir les artistes du marasme où les a plongés la crise sanitaire que de les inviter à créer des mondes imaginaires ? C'était l'objet de ce concours, pensé au cœur du premier confinement et lancé au printemps dernier.

Quelque 3 200 candidats ont postulé. Un chiffre « merveilleusement effrayant », commente Bernard Blistène, ancien patron du musée national d'Art moderne à Beaubourg et président du jury. Trente millions d'euros sont sur la table, débloqués par l'Élysée, symbole fort de l'engagement de l'État en faveur de la Culture.

► À lire aussi : « Mettre le paquet » pour sauver la culture : le plan d’Emmanuel Macron est-il assez ambitieux ?

De nombreux projets sont portés par des collectifs, 430 artistes au total y sont associés. Les arts visuels sont représentés à environ 29% tandis que 26% des projets sont au croisement de plusieurs disciplines. Le spectacle vivant et la musique sont représentés à 22%, le design et les arts appliqués à 14% et l'écriture à 9%, selon l'Élysée.

Créer et rêver malgré la crise

Les projets font souvent rêver. Il y a une captation sonore dans une grotte préhistorique restituée sous forme d'opéras, fiction radiophonique promettant de raconter l'histoire du premier rhinocéros arrivé à Marseille au XVIe siècle, jardin artistique d'eau salée qui évoquerait la mer originelle.

Ou encore : du « mobilier de contemplation » en plein air, en Bretagne, composé de chaux, de paille et de blé noir édifié face à un cairn mythique, la création de mobilier d'accueil en plastique recyclé avec les déchets qui envahissent les fonds marins, « œuvre-navire » conçue à partir d'un assemblage d'anciennes voiles, afin de naviguer de port en port pour accueillir des évènements culturels autour de l'écologie, enregistrement des sons de la terre sur l'île de la Réunion ou encore concert de piano en relation avec la tapisserie de l'Apocalypse à Angers.

Beaucoup de projets s'inspirent de l’écologie, des territoires laissés pour compte ou se destinent à des établissements accueillant des personnes âgées. 60% des artistes sélectionnés ont moins de 40 ans. Ils bénéficieront d'une bourse de recherche d’un montant variant de 3 000 à 10 000 euros et disposeront de trois mois pour affiner leur projet avant de passer à la phase de production. La création d'un site internet devrait permettre au public de suivre l'avancement des projets.

Une commande publique exceptionnelle

Une partie de ces futures créations « résonnera » avec des sites patrimoniaux gérés par le Centre des monuments nationaux ou le Conservatoire du littoral. Une des idées de départ était de construire de nouvelles mythologies pour le futur. Beaucoup d’artistes s’interrogent : « Qu’avons-nous fait de notre monde et que pouvons-nous espérer en faire ? Cette période de pandémie a bouleversé, et bouleverse toujours nos repères. Qu’est-ce que cela génère comme nouvelles écritures, comme nouvelles formes artistiques ? »

« Quand, dans 30 ou 40 ans, on regardera en arrière pour savoir ce que la création artistique racontait de l’état de la France à cette époque-là, on aura ces réalisations qui marqueront l’histoire de l’art », veut croire l’entourage du président de la République.

L'ampleur de cette commande publique est exceptionnelle, même si ce genre de mesures existent en France depuis longtemps. L’État investit dans chaque année, environ 3 millions d’euros dans des commandes artistiques, en plus du « 1 % artistique », lequel impose depuis 1951 de consacrer ce pourcentage du coût des travaux des bâtiments publics (construction, réhabilitation ou extension) à la commande ou à l’acquisition d’œuvres d’artistes vivants.

En décembre 2019, le ministère de la Culture avait lancé un nouveau type de commande, portant, non sur des œuvres pérennes et destinées à un emplacement précis, mais sur « des œuvres temporaires et réactivables », prêtées à des collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants qui souhaitent faire bénéficier leur territoire de l’une de ces œuvres pour un temps donné, qui peut aller de deux et cinq ans.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne