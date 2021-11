Prix du journalisme radio des MFP 2021: les reportages en lice

Le Prix du journalisme radio des Médias francophones publics (MFP) distingue chaque année le meilleur traitement d'un événement d'actualité, la meilleure enquête ou le meilleur reportage sur un fait de société présenté par les rédactions des cinq radios membres des MFP : Radio France, Radio-Canada, RFI, la RTS et la RTBF.

Les cinq enregistrements présélectionnés pour le concours final sont présentés au public sur les sites des radios membres des MFP et à l'occasion d'une émission spéciale diffusée par toutes les radios participantes le jeudi 18 novembre. Les résultats seront proclamés le dimanche 5 décembre 2021, au terme de la délibération du jury des auditeurs.

L'ordre de la présentation des reportages et de leur passage sur les antennes a été établi par un tirage au sort, lundi 15 novembre, au secrétariat général des MFP.

Découvrez les reportages en compétition

►Radio Canada

« Grise Fiord »

Michel Montreuil © Radio-Canada

Daphné-Anne Olepika, une jeune femme d’origine inuit élevée par une mère adoptive blanche dans le « sud » de Montréal, entreprend de retrouver les traces de ses origines. Pour la première fois, à 26 ans, elle ira au Nunavut à la rencontre de sa famille biologique, à Grise Fiord, le village le plus au nord du Canada. Michel Montreuil l’a suivie dans sa quête et rapporte ce témoignage bouleversant.

Grise Fiord

►RFI

« Haïti après le séisme : le difficile retour à l’école »

Stefanie Schuler © RFI

Haïti, le 14 août 21 : un séisme de magnitude 7,2 sur l’échelle de Richter ravage trois départements du sud-ouest du pays. 2 200 meurent, 13 000 autres sont blessés. Les dégâts matériels aussi sont considérables. Parmi les constructions qui s’effondrent pendant la secousse figurent de très nombreuses écoles. Immédiatement après le drame , le gouvernement haïtien par intérim fait du retour des enfants sinistrés à l’école l’une de ses « priorités absolues ». Dans un premier temps, les autorités de Port-au-Prince maintiennent même la date initialement prévue pour la rentrée scolaire, le 6 septembre. Dans les zones sinistrées la réalité parle pourtant un tout autre langage. Un reportage tourné deux semaines après la catastrophe par Stefanie Schüler, Nicolas Benita et Marc Kingtoph Casimir.

Haïti après le séisme : le difficile retour à l’école

►Radio France

« La nuit du 13 novembre, racontée par les appels du Samu »

Gaële Joly © Radio-France

C'est un document sonore exceptionnel, tiré des appels d’urgence du Samu de Paris, la nuit du 13 novembre 2015. Treize heures de bandes confiées par le médecin urgentiste Nicolas Poirot, de garde ce soir-là, alors que la France va être frappée par l'attaque jihadiste la plus meurtrière de son histoire. Ces enregistrements contiennent tous les appels qui ont transité par la plateforme du Samu 75 à l'AP-HP cette nuit-là : témoins, victimes mais aussi les échanges de l’ensemble des services de secours, pompiers, police, hôpitaux, équipes sur places qui se sont mis en action ce soir-là pour sauver le plus de monde possible.

La nuit du 13 novembre racontée par les appels au Samu

►RTBF

« La parole d’un homme violent »

Mathieu Neuprez (G) et Safia Kessas (D) © Photos RTBF / Montage RFI

Safia Kessas et Mathieu Neuprez ont recueilli le témoignage de Stéphane. Il raconte sa descente aux enfers à l'époque où il battait sa compagne. Il raconte aussi comment il s'en est sorti grâce à l'encadrement de sa thérapeute au sein de l'association Praxis à Liège, en Belgique. Comment devient-on un homme violent, comment se départir de cette violence ? Quelle est la responsabilité de la société patriarcale dans ce phénomène de société que sont les violences faites aux femmes. Autant de questions abordées à travers ce reportage.

La parole d'un homme violent

►RTS

« Aveugler un tupaïa pour la science »

Muriel Ballaman © RTS

« C’est grâce à l’expérimentation animale que certains d’entre nous sont toujours en vie ». Parole de scientifique… La Suisse pourrait pourtant interdire ces expériences, et avec elles la vente de médicaments testés sur les animaux. Le peuple tranchera la question cet hiver. Les adversaires de l’expérimentation animale dénoncent les méthodes peu transparentes des chercheurs. Dans leur initiative populaire, ils les accusent de provoquer des souffrances inutiles. À l’université de Fribourg en Suisse, on pratique des recherches en neurosciences sur des animaux. Muriel Ballaman a eu l’opportunité de pénétrer dans ce laboratoire.

Aveugler un tupaïa pour la science

