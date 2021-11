Connaissez-vous les «Arts de l’Islam» en France?

C’est à la fois un incroyable état des lieux des arts de l’islam en France, une exposition XXL et un enjeu de société. Du 20 novembre au 27 mars, « Arts de l’Islam, un passé pour un présent » prévoit simultanément 18 expositions dans 18 villes en France et les Outre-mer. Pour Yannick Lintz, la commissaire générale de ce projet géant et directrice du département des arts de l’islam au musée du Louvre, « la richesse de cet héritage constitue un islam de France et qui est l’héritage de tous ».

Même Yannick Lintz a été surprise de la formidable richesse des collections publiques françaises dans le domaine des arts de l’Islam. 180 chefs-d’œuvre seront présentés pour libérer le mot « islam » de la connotation du fanatisme et de l’obscurantisme et de l’inscrire dans un dialogue culturel historique entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Les foyers artistiques du monde islamique nous font voyager autour de la planète pour comprendre la France d’aujourd’hui et nos liaisons artistiques avec le monde islamique : de la lampe de mosquée du XIe siècle de Jérusalem, en passant par un astrolabe marocain du XIIIe siècle, jusqu’au cabinet à double vantaux du XVIIe siècle d’Inde, ou à une œuvre photographique de l’artiste irakien Hiwa K de 2008.

RFI : Pourquoi cet évènement Arts de l’Islam – un passé pour un présent est-il inédit ?

Yannick Lintz : Plusieurs choses sont inédites dans cette opération nationale. La première, c’est de réaliser simultanément 18 expositions dans 18 villes. Nous avons peu l’habitude d’avoir cette « force de frappe ». Pourquoi un tel dispositif simultané dans 18 villes du nord au sud de la France et dans les Outre-mer ? C’est pour parler d’un sujet qui est de l’art, mais qui est de l’art lié au monde islamique. On l’aura compris : dès qu’il y a le mot « islam » dans une formule, on est lié aussi aux enjeux de société. Et le mot « islam » est souvent présent de manière négative. Évidemment, il ne s’agit pas de prendre parti pour l’islam contre autre chose. Il s’agit de faire de l’art et de la culture et de montrer de beaux objets témoignant treize siècles d’un dialogue culturel au sein de ce territoire qui est un carrefour de civilisations entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Ces œuvres de l’art islamique, dont ces 18 expositions représentent autant d’ambassadeurs de leurs territoires et de leurs cultures, témoignent de ce qu’est l’Islam quand on s’intéresse à l’histoire, à l’art, à la culture et quand on sort du fanatisme et de l’obscurantisme.

[Vidéo] Un autre regard sur les «Arts de l’Islam» en France Du 20 novembre au 27 mars, l’opération événement « Arts de l’Islam, un passé pour un présent » propose simultanément 18 expositions dans 18 villes en France et les outre-mer. © Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle de Châteaudun/Anna RODRIGUEZ

Lors de la préparation de ces multiples expositions, quelle était votre plus grande découverte ?

Il y en a beaucoup. Ce qu’il y a formidable - et je pense que les visiteurs s’en rendront compte dans les 18 villes -, on rend visible quelque chose qui n’était pas connu : la formidable richesse des collections publiques françaises dans ce domaine. Il y a un réservoir énorme qui est simplement le résultat de notre histoire. Bien sûr, le département des arts de l’islam - avec ses collections nationales que sont le Musée des Arts décoratifs de Paris, le Musée de l’Armée, la Bibliothèque Nationale et toutes les collections des musées, mais aussi des églises, des bibliothèques municipales -, démontre la richesse de cet héritage qui, finalement, constitue un islam de France et qui est l’héritage de tous.

Un exemple ?

Depuis huit mois, nous avons fait des découvertes incroyables, même si l’on connaissait une partie de ces collections. Tout le monde s’est mobilisé et c’est comme ça que nous sortons de l’église Saint-Antoine d’Ambazac, à 15 kilomètres de Limoges, une formidable tunique ecclésiastique faite en soie, vraisemblablement en Espagne musulmane du XIe siècle et qui a servi aux ecclésiastiques de l’église d’Ambazac. Et c’est comme ça que nous découvrons à la bibliothèque municipale de Dole, dans le Jura, un magnifique Coran monumental fait sous la dynastie mamelouke, en Égypte, pendant le Moyen-Âge. Il y en a beaucoup d’autres trésors… À La Réunion aussi existe une formidable collection au Musée des Arts décoratifs de l’océan Indien qui témoigne de cette richesse de la culture islamique de l’océan Indien.

Katia Kameli : « Le Roman Algérien (Châpitre 1), 2016, vidéo, projetée dans le cadre des « Arts de l’Islam » à Blois. © ADAGP, Paris 2021

Pourriez-vous nous donner un exemple pourquoi vous avez réalisé, lors de la préparation de l’événement, en huit mois plus de progrès que dans les trente ans précédents ?

Cela concerne surtout la connaissance et l’identification de ces collections. On ne savait même pas que certaines collections existaient. Lors de notre appel à contribution, tout le monde, beaucoup de collègues en région, des musées, des bibliothèques, des monuments historiques, se sont mobilisés pour repérer sur le territoire quelques trésors et pas seulement les trésors du Louvre, pour que le Louvre puisse associer dans ses expositions ces trésors régionaux. C’est très important. Cela révèle l’existence de ces œuvres sur le territoire, au-delà des expositions. Elles pourront toujours être vues et notamment par les enseignants qui, je l’espère, pourront ainsi s’approprier ces objets pour discuter en classe avec leurs élèves.

Le département des arts de l’islam au musée du Louvre englobe 20 000 œuvres. Aujourd’hui, quand on parle de l’art africain, il y a toujours une question qui s’impose. Votre département au musée du Louvre est-il également confronté au défi de la restitution des œuvres ? Y a-t-il des demandes concernant des œuvres dans le domaine des arts de l’islam ?

On n’y est pas confronté dans l’immédiat. En fait, ce sont plutôt des demandes africaines. En revanche, je crois que c’est une des grandes questions de nos musées aujourd’hui, au XXIe siècle. Nous nous devons, en tout cas, c'est la volonté de la présidente du Louvre, de vraiment faire des recherches sur les provenances de nos collections. Évidemment, mon département des arts d’Islam est particulièrement concerné par la clarification sur les modalités d’arrivées des œuvres au Louvre. Je dirais que je ne suis pas personnellement très inquiète, car cette histoire qu’il faut raconter dans le détail est plutôt une belle histoire qu’une histoire de spoliation ou de pillage. S’il y en a, il faut les mettre à jour. Mais, ce qu’il me semble important, c’est éclairer le public, éclairer les pays d’origine sur la provenance de nos œuvres et ensuite, s’il le faut, créer le débat. À mon avis, c’est l’enjeu des années à venir pour nous.

Feuillet Coran, Maghreb ou Espagne musulmane, XIIIe ou XIVe siècle, exposé dans le cadre des « Arts de l’Islam » à Figeac. © Musée Champollion – Les Ecritures du Monde (Figeac) / Meravilles photos

► Les arts de l’Islam, un passé pour un présent, du 20 novembre 2021 jusqu’au 27 mars 2022. 18 expositions dans 18 villes : Angoulême, Blois, Clermont-Ferrand, Dijon, Figeac, Limoges, Mantes-la-Jolie, Marseille, Nancy, Nantes, Narbonne, Rennes, Rillieux-la-Pape, Rouen, Saint-Denis, Saint-Louis (La Réunion), Toulouse, Tourcoing.

