La grève à France 24 va se poursuivre au moins jusqu'à lundi

La grève à France 24 qui a démarré jeudi 18 novembre se poursuivra au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale, lundi 22 novembre, et ce malgré les propositions de la direction. Cette grève s'inscrit dans la continuité de plusieurs semaines de contestation sociale au sein de la chaine mondiale d'information qui fait partie de France Médias Monde (FMM) tout comme RFI.

Publicité Lire la suite

À France 24, le feu couvait depuis des semaines. Au début du mois de novembre, une motion de défiance avait été votée à l’égard de la majorité des membres de la direction. Les grévistes protestent notamment contre des méthodes de management agressives et dénoncent le non respect des temps de repos et exige le droit à la déconnexion.

Revalorisation des salaires

Les salariés demandent une revalorisation des salaires, moins d'opacité sur les grilles de rémunération ainsi qu'un plan de résorption de la précarité.

La direction a promis de faire baisser le nombre de pigistes à 20% des effectifs contre 32% actuellement et d'en embaucher 50. France 24 est constituée de quatre chaînes mondiales d’information en continu (en français, en anglais, en arabe et en espagnol) qui sont regardées par plus de 98 millions de téléspectateurs avec des programmes 24h/24h et sept jours sur sept sur les cinq continents.

Un « malaise » reconnu par la direction

La directrice de France 24, Vanessa Burggraf, a reconnu ce « malaise ». Elle a rappelé que le budget de France médias monde était inférieur de « 100 millions » à celui de son équivalent à la BBC et à la Deutsche Welle, alors que la benjamine française les dépasse parfois en audiences.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne