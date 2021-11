«House of Gucci» ou la différence entre opéra et soap opera

Adam Driver et Lady Gaga dans « House of Gucci » de Ridley Scott. © Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.

Texte par : Elisabeth Lequeret

Le nouveau film de Ridley Scott réunit le casting le plus fabuleux de l’année : Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto et Camille Cottin. Dans « House of Gucci », cette super production de plus de deux heures et demie, il nous raconte comment, dans les années 1980, la famille Gucci s’est fait éjecter de sa propre entreprise.