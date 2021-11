La chorégraphe malgache Gwen Rakotovao à la Biennale de la danse en Afrique à Marrakech

À la Biennale de la danse en Afrique à Marrakech, des artistes de tout le continent sont réunis. La jeune chorégraphe malgache Gwen Rakotovao a présenté son solo « Fitiavana ».

Avec notre envoyée spéciale à Marrakech,

La danse de Gwen Rakotovao reflète ses multiples identités. Née en France, elle revient d’un séjour de dix ans à New York interrompu par la pandémie. La jeune chorégraphe et danseuse tente de renouer dans sa pièce Fitiavana avec ses origines malgaches.

« Fitiavana veut dire "amour" en malgache. Le thème de la pièce est de traduire l’amour sur scène à travers une histoire, mon histoire. Tout est à l’intérieur de moi. Il s’agit de me laisser aller, m’autoriser à être "malgache" et donc utiliser l’essence de ce que je suis. »

D’une présence affirmée et toute en douceur en même temps, le mouvement délié, les bras se déployant telles des lianes, Gwen Rakotovao au corps menu et d’une force tranquille capte l’attention. Elle puise au fond de sa culture malgache et nous fait voyager entre le rythme soutenu de l’Afrique et les subtilités gestuelles de l’Asie, le tout rehaussé par l’élégance de la danse classique, sa formation initiale. Un solo d’une grande beauté.

► Biennale de la danse en Afrique, du 22 au 27 novembre à Marrakech

