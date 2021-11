Élection surprise de Mario Vargas Llosa à l’Académie française

L'Académie française a élu jeudi 25 novembre l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature en 2010, au fauteuil numéro 18, occupé précédemment par Michel Serres, Alexis de Tocqueville, ou encore Edgar Faure. Une élection exceptionnelle dans tous les sens du terme, à commencer par l'âge de l'auteur qui est au-delà de l'âge limite officiel pour les candidatures.

Publicité Lire la suite

Mario Vargas Llosa a 85 ans, alors qu'il faut normalement en avoir moins de 75 ans pour se présenter. En plus, sa candidature n'était pas officielle sur le site de l'Académie française. Cela dit, il a obtenu au premier tour 18 voix contre une seule pour l'autre prétendant, soit la majorité puisqu’à ce jour seuls 35 fauteuils sont occupés sur les 40 que comptent l'Académie française. Une exception sans doute liée aussi au prestige de l'écrivain né au Pérou, aujourd'hui installé en Espagne et surtout prix Nobel de littérature. La coupole n'avait pas accueilli de lauréat depuis François Mauriac, élu en 1933 et consacré par le Nobel en 1952, il y a près de 70 ans.

Parfaitement francophile, Mario Varga Llosa n'a jamais écrit en langue française

Autre exception, s'il y a déjà eu des académiciens dont la langue maternelle n'était pas le français, mais qui l'écrivaient, en revanche ce n'est pas le cas de Mario Varga Llosa qui n'écrit qu'en espagnol. A contrario d’Amin Maalouf, écrivain libanais, François Cheng, chinois, ou encore Michael Edwards, britannique, qui siègent à l'Académie et publient directement en français, Mario Vargas Llosa n'a pas franchi le pas. Il est pourtant parfaitement francophile puisqu'il a vécu en France longtemps. Rappelons qu'après une enfance au Pérou où il est né en 1936, il a quitté son pays natal vers l’âge de 20 ans, d'abord pour poursuivre des études en Espagne, puis il s'est installé à Paris en 1959 où il a travaillé comme professeur d'espagnol, journaliste pour l'Agence France-Presse et la télévision. Il parle non seulement parfaitement notre langue, mais il a un lien très intime avec la France et la littérature française. À ce titre, c'est l'un des rares auteurs vivants et surtout le seul étranger à ce jour à être entré dans la prestigieuse collection de la Pléiade qui consacre les classiques. Un honneur qui l'a beaucoup touché.

Une œuvre majeure

La passion et la vocation d'écrire font que Mario Vargas Llosa est l'auteur d'une œuvre majeure, composée de plus de 20 romans dont La ville et les chiens, La tante Julia et le scribouillard ainsi que La fête au bouc pour citer ses plus grands succès, mais aussi des nouvelles, des pièces de théâtre, une autobiographie… Il y a aussi de très nombreux essais, car Mario Vargas Llosa est un intellectuel au sens propre du terme avec une vision du monde aussi littéraire que politique, où il s'est engagé un temps. Bref, il possède une envergure qui sans conteste légitime totalement son entrée à l'Académie française.

► À lire aussi : L'Afrique fantôme de Mario Vargas Llosa

► À lire aussi : L'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa dans Littérature sans frontières

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne