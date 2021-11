États-Unis: mort de Stephen Sondheim, parolier du légendaire West Side Story

Stephen Sondheim, le parolier de la légendaire comédie musicale américaine « West Side Story », est décédé ce vendredi 26 novembre à l'âge de 91 ans à son domicile de Roxbury aux États-Unis.

Publicité Lire la suite

Son avocat, F. Richard Pappas, a annoncé au New York Times que Stephen Sondheim s'était éteint soudainement chez lui à Roxbury, dans le Connecticut (nord-est du pays), après avoir célébré Thanksgiving avec ses amis la veille.

Né le 22 mars 1930 à New York, Stephen Sondheim, dont les parents travaillaient dans la mode, s'était passionné pour le théâtre musical dès son plus jeune âge. Stephen Sondheim avait été engagé à seulement 25 ans pour écrire les paroles de la désormais mythique West Side Story, son premier spectacle sur Broadway, plus tard adapté à l'écran. Il était considéré comme l'un des plus grands compositeurs de comédie musicale et était perçu comme un intellectuel du genre, car il préférait le théâtre d'art au divertissement si répandu à Broadway.

Il avait travaillé comme compositeur ou parolier sur d'autres comédies musicales comme Sweeney Todd, Gypsy, Sunday in the Park with George ou encore A Little Night Music. Au cours de sa longue carrière, ce géant de Broadway a remporté huit Grammy Awards, tout autant de Tony Awards, un Oscar en 1985, ainsi qu'un prix Pulitzer en 1985.

Des pièces jouées encore en 2021

En 2015, Barack Obama, alors président des États-Unis, lui avait attribué la médaille présidentielle de la Liberté, la plus haute distinction civile. « Pour le dire simplement, Stephen a réinventé la comédie musicale américaine », avait dit Barack Obama.

Preuve de la longévité de ses œuvres, deux de ses pièces, Company, créée en 1970, et Assassins, qui date de 1990, étaient jouées à Broadway cet automne.

Quelques jours avant sa mort, l'artiste respecté avait dit dans une interview au New York Times avoir été « chanceux », ravi de voir ses spectacles joués encore et encore.

(Avec AFP)

►À écouter aussi : Vous m'en direz des nouvelles - La comédie musicale, ses lettres de noblesse de A à Z

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne