Exposition Vivian Maier: «Chaque image est un acte de résistance»

Elle nous a laissés une œuvre colossale, plus de 120 000 clichés, découverte par hasard, après sa mort en 2009 à Chicago. Née en 1926 à New York, Vivian Maier était gouvernante d’enfants et n’a jamais exposé ni montré ses images de son vivant. Aujourd’hui, elle est reconnue dans le monde entier comme l’une des meilleurs photographes du XXe siècle. Son génie consistait à « voir dans l’ordinaire cette petite fraction extraordinaire », affirme Anne Morin, commissaire au musée du Luxembourg à Paris de la plus grande rétrospective jamais présentée, dont certaines archives inédites.

RFI : Quelle est votre photo fétiche de Vivian Maier ?

Anne Morin : J’ai une photo emblématique pour ce qui a été sa vie, le monde de l’enfance. C’est un tout petit tirage vintage en couleur des années 1960 dans la section des jeux cinétiques. Sur cette image on voit un œil caché derrière un panneau de signalisation. On dirait presque un petit œil magique. Je pense que cela reflète vraiment la personnalité de Vivian Maier dans cette espèce de jeu de cache-cache avec les enfants et cette dimension ludique qui parcourt toute l’œuvre de Vivian Maier.

Vue d’un tirage chromogène vintage d’une photographie de Vivian Maier, sans lieu, sans date, exposé au musée du Luxembourg à Paris. © Siegfried Forster / RFI (c) Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, New York.

Son père était d’origine austro-hongroise, sa mère française. Ses origines, ont-elles eu une influence sur son œuvre ?

La spécificité de cette exposition est qu’on retrouve un double visage de Vivian Maier. C’est un personnage à la confluence d’une culture américaine, par exemple par ses villes d’adoption, que ce soit New York ou Chicago, et puis il y a quand même une culture française qui traverse toute l’œuvre de Vivian Maier. On retrouve cette culture française sous plusieurs formes dans cette exposition : les références au cinéma de Robert Bresson, la littérature française, Victor Hugo, L’infra-ordinaire de Georges Perec, et puis la photographie humaniste française. Donc elle est en regard de cette culture qui se dédouble à cet endroit-là. Et je pense que c’est ça la spécificité de Vivian Maier.

Il y a beaucoup d’autoportraits de la photographe, mais jamais pour se magnifier. Quel était le but de Vivian Maier quand elle se prend elle-même en photo ?

Je pense que plus que l’autoportrait, c’est l’autoreprésentation qui l’intéresse. C’est une manière de mandater sa présence dans une société qui ne lui a jamais donnée ni reconnu son identité. Vivian Maier appartenait quand même à la caste des invisibles qui était derrière, de l’autre côté du miroir, de l’autre côté du décor, d’une certaine manière dans la face noire de l’Amérique des années 1960 où s’est vissée une espèce de grande machinerie qui était le rêve américain auquel elle n’appartenait pas.

[Vidéo] La photographe Vivian Maier, des mondes de résistance et liberté La photographe Vivian Maier, des mondes de résistance et liberté. © Photomontage Siegfried Forster / RFI

Elle était très longtemps gouvernante d’enfants. Peut-on dire qu’elle a plus un point de vue enfantin que féminin dans ses photographies ?

Oui, bien sûr. Elle regardait le monde comme les enfants regardent le monde, c’est-à-dire en le découvrant. Elle le découvre sans arrêt. Elle est capable de voir dans l’ordinaire cette petite fraction extraordinaire. Ça, c’est probablement une acuité propre aux enfants. C’est une faculté que les enfants développe par l’imagination et par ce regard toujours neuf qu’ils posent sur le monde.

Quand on parle de Vivian Maier, on parle de 120 000 à 140 000 tirages. C’est énorme. Cela représente aussi un coût énorme. Comment cela se fait qu’elle n’a jamais voulu exposer ses photos ?

Il me semble que Vivian Maier avait une impérieuse nécessité d’habiter son temps, de tisser une relation au monde, puisqu’elle en était absente d’une certaine manière et probablement sous la coupe d’une forme de déterminisme. Elle n’a jamais tenté de sortir de ce périmètre. Nonobstant, je considère que chaque image est un acte de résistance. Chaque image est une tentative d’obtenir une fraction de seconde de liberté. Ça, c’est quand même quelque chose d’extraordinaire, parce que, finalement, c’est une photographe qui restait d’une certaine façon soumise à son temps, mais qui a quand même eu cette petite part à la fois de bonheur, mais aussi de liberté auxquels probablement les gens de sa caste n’avaient pas accès.

Des visiteurs dans l’exposition « Vivian Maier » au musée du Luxembourg à Paris. © Siegfried Forster / RFI

Vous parlez d’une des photographes les plus importantes du XXe siècle, au même niveau que Robert Frank, Diane Arbus ou Henri Cartier-Bresson. La grande différence est que tous ces photographes célèbres ont fait des photos pour exposer. Vivian Maier, visiblement, a seulement fait des photos pour faire des photos et les archiver. Cette différence, qu’est-ce que cela implique pour ces deux façons de photographier ?

Cartier-Bresson procédait des hautes sphères de la société, Vivian Maier des couches très basses. Il y a une nécessité réelle d’essayer d’exister un tout petit peu, ne serait-ce que la somme de toutes ces fractions de secondes. Ça sera le temps qu’elle aura réellement existé. Pour cela, les autoportraits, surtout l’autoreprésentation, est une tentative réitérée de dire : « Je suis là, ici, et à cet endroit j’existe, malgré tout, même si je ne fais pas partie de votre temps, votre société. Même si je vis par procuration, même si je n’ai pas de vie, pas de visage d’une certaine manière. Voilà, ma liberté, c’est celle-ci. » Et probablement c’est la raison pour laquelle elle n’a même pas la nécessité de les montrer à qui que ce soit. L’intérêt de cette exposition à Paris, c’est de dire aussi qu’il y a toute cette culture française qui traverse son œuvre, son identité et, à un moment donné, c’est quand même bien de dire que Vivian Maier vient d’ici aussi et qu’on comprend bien son œuvre en Europe, probablement par cette dimension-là.

L’un des moments les plus fascinants de l’exposition est la partie des « gestes interstitiels ». Qu’est-ce que cela a apporté à la photographie ?

Je dirais presque que c’est un langage de l’intervalle. J’y vois ici une corrélation immédiate avec le cinéma de Robert Bresson où la main est souvent le protagoniste de ses films. Gilles Deleuze dira : « Le cinéma de Bresson est tellement fragmenté que seule la main est capable de réunir ses fragments. » Ça, c’est vraiment très intéressant. Chez Vivian Maier, c’est une manière aussi de passer du portrait à l’indice. C’est-à-dire qu’elle est en train de vider d’une certaine manière le contenu narratif des formes – c’est-à-dire elle s’intéresse aux portraits et puis elle s’intéresse aux gestes, et après le geste, elle s’intéresse à la forme. Donc, le portrait disparaît, l’individu disparaît. C’est presque une forme d’épuisement, un épuisement de langage. Là, on s’engage vraiment dans la fin de la trajectoire photographique.

Une visiteuse dans l’exposition « Vivian Maier » au musée du Luxembourg à Paris. © Siegfried Forster / RFI

Il s’agit de la plus importante exposition sur l’œuvre de Vivian Maier. Quelle est pour la plus grande découverte de cette exposition ?

Que c’est une œuvre profondément vivante. Que c’est une œuvre qui était un rhizome il y a quelques années, et on s’est dit : ça y est, c’est une street photographer, une photographe de rue. Dix ans après, le rhizome a grandi, le rhizome s’est fait arborescence, il est la radiographie même de la complexité, de la richesse d’une œuvre que personne n’a entrevue. Cette exposition nous permet de porter la figure de Vivian Maier « à bout de bras » dans une position privilégiée dans l’histoire de la photographie, parce que non seulement l’histoire de la photographie appartient aux photographes, mais elle appartient aussi aux amateurs. Et ça, c’est nouveau.

Vous avez cité beaucoup de références pour l’œuvre de Vivian Maier dans le cinéma, la littérature, etc. Connaît-on les références artistiques à elle dans la photographie ?

Lors de mes missions aux Etats-Unis, j’ai étudié les fonds de Vivian Maier. Au milieu d’une sédimentation d’objets cosmopolites – depuis les brosses à dent jusqu’aux collections d’étiquettes, etc. -, j’ai trouvé des livres qui m’ont frappé. Il y avait des livres de la photographe Berenice Abbott, Changing New York (1939), il y avait des livres, des portraits d’Arnold Newman, il y avait des anthologies de la photographie. Et j’ai trouvé un livre de Thomas Struth [grand photographe allemand, né en 1954, NDLR]. Rien que ça, c’est sublime. C’est quand même extraordinaire que cette dame, dans les années 1980, connaissait l’œuvre de Thomas Struth. C’est presque une espèce de dichotomie impossible. Vivian Maier était quelqu’un qui fréquentait beaucoup les musées. Elle avait vu l’exposition The Family of Man en 1955 à New York [conçue par Edward Steichen au MoMA, cette exposition de photographes issus de 68 pays est considérée comme l’exposition de photographie la plus célèbre de tout le temps, NDLR]. Ainsi, elle connaissait Brassaï et tous les photographes du début du XXe siècle, il y en avait 503 photographies dans The Family of Man. C’est une richesse de référence, de grande culture visuelle de sa part.

► Vivian Maier, exposition au Musée du Luxembourg à Paris, jusqu’au 16 janvier 2022

► À lire aussi : Vivian Maier: une vie au fil de la pellicule

