«Le Diable n'existe pas»: le glaçant portrait de la société iranienne par Mohammad Rasoulof

Tahmineh (Darya Moghbeli) dans « Le Diable n’existe pas », de Mohammad Rasoulof. © Pyramide distribution

Texte par : Elisabeth Lequeret Suivre 1 mn

Le Diable n’existe pas est le nouveau film de l’Iranien Mohammad Rasoulof. Sous le coup d’une peine de prison et privé d’autorisation de tournage, le cinéaste continue à vivre et travailler dans son pays. Son film a obtenu en 2020 l’Ours d’or, la plus haute récompense du festival de Berlin.