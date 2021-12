«Be Classical» avec Roberto Alagna, des œuvres rares de la musique classique autour de l’actualité

Sortir la musique classique des sentiers battus, sans la trahir, c’est le but d’une initiative de la Salle Gaveau à Paris. Réputée pour son acoustique exceptionnelle, la salle de concert vient de lancer une série intitulée « Be Classical » : six soirées autour des thèmes d’actualité avec des stars de l’art lyrique, dont le ténor franco-italien Roberto Alagna.

« Être classique », mais pas trop. Avec Be Classical, la Salle Gaveau à Paris souhaite se démarquer par une saison plus moderne. Des concerts, certes, de musique classique, mais augmentés d'une expérience visuelle pour capter l'émotion du public à travers une installation de jeux de lumière parfaitement accordés aux notes et aux couleurs de la musique. Au menu : des œuvres rares autour des thèmes d'actualité : l'écologie, les droits de femmes, l'après-Covid… Des programmes engagés et originaux portés par de grandes voix du moment. Roberto Alagna, le ténor aux mille facettes, a eu carte blanche et est retourné aux sources de son art : le théâtre.

« Pour moi, l'opéra et le théâtre, ce sont des frères, explique Roberto Alagna. D’ailleurs, la plupart des compositeurs ont été influencés par les pièces de théâtre, ils les ont transformées. Déjà Cyrano, quand on voit l’œuvre de Rostand, énorme, immense et qui se suffit à elle-même, Alfano a rajouté une musique qui renforce encore les sentiments, qui apporte une dimension encore plus grande peut-être. Et même si on n'a pas la tirade du nez dans l'œuvre d'Alfano, la musique remplit tout. »

Son Cyrano de Bergerac défend non seulement la beauté du mot et de la mélodie, il s'engage aussi pour une cause sociale. Une partie des recettes sera directement versée à la Fondation Positive Planet en faveur de la jeunesse.

► Du Théâtre à l’Opéra, récital donné le vendredi 10 décembre à 20h30 par le ténor Roberto Alagna dans le cadre de la saison Be Classical à la Salle Gaveau à Paris.

