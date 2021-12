En recevant son Nobel de la paix, Maria Ressa dénonce la «boue toxique» des géants du Net

Ils sont deux journalistes, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dmitri Mouratov, à être lauréats du prix Nobel de la paix en 2021 pour avoir défendu, au risque de leur vie, la liberté d'expression. Ils recevaient leur prix ce vendredi après-midi 10 décembre, lors d'une cérémonie à Oslo, en Norvège.

Très émue, la journaliste philippine Maria Ressa rend hommage à tous ceux qui, comme elle, luttent pour exercer leur métier et livrer la vérité.

Puis elle accuse les géants de la technologie de laisser se répandre la haine et la violence sur les réseaux sociaux : « Notre plus grand besoin aujourd'hui est de transformer cette haine et cette violence. Cette boue toxique qui parcourt notre écosystème d'information, privilégiée par les entreprises américaines du Net qui gagnent de l'argent en répandant cette haine, qui provoque le pire en nous. Ça veut dire qu'il faut travailler davantage. Pour que le meilleur arrive, il faut que nous croyions en un monde meilleur. »

Une minute de silence pour les journalistes tués

La journaliste philippine met en garde contre les dangers des fausses informations surtout en période de pandémie ou d'élections. « Je ne sais pas ce qu'il va m'arriver quand je rentre chez moi le soir, avoue Maria Ressa, régulièrement menacée de mort. Mais les risques en valent la peine ».

À ses côtés, son confrère russe Dmitri Mouratov, co-lauréat du prix Nobel de la paix, demande une minute de silence pour les journalistes tués dans l'exercice de leur profession. Selon Reporters sans frontières, ils sont au moins 46 à avoir perdu la vie en 2021.

