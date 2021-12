L'acteur américain Jussie Smollett reconnu coupable d'avoir mis en scène l'agression contre lui

L'acteur américain Jussie Smollett a été reconnu coupable par un tribunal de Chicago d'avoir mis en scène en 2019 une agression raciste et homophobe dont il se disait victime. Le comédien de 39 ans, qui plaidait non coupable, était accusé d'avoir planifié son agression. L'affaire avait fait grand bruit aux États-Unis.

C'est une histoire d'ascension et de chute, comme Hollywood les aime. Jussie Smollett a grandi sous les feux des projecteurs, héros notamment d'une sitcom familiale. Mais c'est en participant à la série Empire que le chanteur et acteur Afro-Américain de 39 ans connaît le succès.

Il incarne Jamal Lyon, le cadet d'un producteur de hip-hop obsédé par sa succession. Comme son personnage, Jussie Smollett a fait son coming-out homosexuel dans un milieu encore très hétéronormé.

Fausse agression

Il y a deux ans, l'acteur se dit victime d'une attaque raciste et homophobe perpétrée par deux hommes masqués affirmant être des partisans de Donald Trump. Il la raconte avec forces détails quelques jours plus tard sur ABC. Dans un pays encore marqué par les discriminations raciales, cette affaire provoque une onde de choc et le soutien de nombreuses stars noires comme Viola Davis ou Michael B. Jordan.

Mais les images de télésurveillance et les témoignages de deux frères d'origine nigériane, qui disent avoir reçu 3 500 dollars de Jussie Smollett pour l'attaquer, sont accablantes.

Le tribunal de Chicago condamne l'acteur pour avoir mis en scène cette agression. Il nie toujours être responsable d'un canular et annonce son intention de faire appel du verdict. Jussie Smollett encourt trois ans de prison. La peine sera prononcée ultérieurement.

