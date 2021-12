Cap-Vert: dix ans après sa mort, quel est l’héritage de Cesária Evora?

Il y a dix ans jour pour jour, le 17 décembre 2011 Cesária Evora disparaissait à Mindelo au Cap-Vert. Voix exceptionnelle, diva de la Morna, la chanteuse est célébrée toute la semaine dans son archipel avec des concerts, des expositions et des conférences. Dix ans après, si elle a laissé un grand vide, Cesária Evora a aussi légué un héritage, un savoir-faire qui permet aux artistes du Cap vert de rayonner partout dans le monde.

C’est désormais l’emblème de la Diva : le Cesaria Evora Orchestra qui regroupe ses anciens musiciens et les nouvelles voix du Cap vert parcourt le monde depuis cinq années.Le producteur José Da Silva a passé une grande de sa vie sur la route avec Cesária Evora. Jour après jour, il voit l’aura de la chanteuse grandir.

« J’ai construit ma vie autour d’elle et elle est partout. C’est la première fois qu’à Mindelo, on fait ce spectacle. Les gens n’en revenaient pas. Ce que je sens, c’est : ‘Cesaria, elle a fait son boulot. Parce que ce qu’elle laisse, c’est tellement grand que c’est possible d’aller encore plus loin », explique-t-il.

En parallèle de leurs carrières, Lucibela et Lura chantent dans le Cesaria Evora Orchestra. C’est aussi le cas d’Elida Almeida, Prix découvertes RFI en 2015, qui estime que Cesária a ouvert la voix. « Avant Cesária, on parlait de la musique du Cap-Vert, c’était plaisant. Ce qui s’est passé, avec la carrière de Cesaria, c'est qu'on dit : ‘Oui, c’est possible d’avoir une carrière, c’est possible d’être une femme et d’avoir une vie comme celle-là », estime-t-elle.

« Plus présente maintenant qu’elle est décédée »

Avec toutes ces voix qui la reprennent, un pays qui porte fièrement son héritage, dix ans après sa disparition, Cesária Evora semble plus que jamais vivante. « Oui, elle est très présente. Malheureusement, elle est plus présente maintenant qu’elle est décédée qu’avant. C’est dommage, mais au Cap-Vert, c’est un peu comme ça. Elle est dans la peinture, sur la monnaie, sur des photos, elle est partout ! », confirme Elida Almeida.

Pour la chanteuse, la grande Cesária est d’autant plus présente depuis qu’elle fait partie du Cesaria Evora Orchestra. « On marche partout ! On a fait plein de concerts et à chaque concert, on sent qu’elle est là. On sent qu’elle est contente, qu’elle est heureuse, et on essaye de faire ce que l’on peut pour continuer cette aventure-là et de montrer la musique du Cap-Vert. »

