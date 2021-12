Joakim Eskildsen: le monde en verts et bleus

C’est l’un des maîtres incontestés de la photographie documentaire européenne, qui excelle à la fois dans le portrait et le paysage. Depuis près de trente ans, de l’Inde à Cuba, Joakim Eskildsen donne à voir les oubliés avec la majesté d’un peintre renaissant.

Ses premiers travaux, au début des années 1990, sont en noir et blanc. Il photographie alors les paysages du Nord et manifeste déjà à 20 ans – il est né en 1971 – un talent d’une évidente originalité. Son second projet au long cours, qui donne lieu à la publication de The Roma Journey, recueil imposant devenu introuvable et se négociant à prix d’or sur la toile, est le fruit d’un travail de sept ans (de 2000 à 2006) et de voyages dans pas moins de sept pays, de la France à l’Inde, en passant par la Grèce, la Roumanie ou la Hongrie, à la rencontre de communautés roms .

Il travaille avec sa compagne, la poétesse Cia Rinne, qui écrit tous les textes de l’ouvrage. Les photographies en noir et blanc alternent avec les images en couleurs, qui ont déjà cette touche immédiatement identifiable. La composition aspire à la simplicité : les personnages sont centrés ou semblent se disposer d’eux-mêmes en équilibre dans l’image, tandis qu’une ou plusieurs diagonales, ou des lignes de fuite très accentuées, créent une forme de circularité qui fait de chaque cadre un monde clos qui n’est pas sans rappeler le refrain d’une chanson, ensorceleuse, obsédante, inoubliable.

Joakim Eskildsen : « The Roma settlement of Hevesaranyos, Hongrie ». De la série « Roma Journey ». © Joakim Eskildsen / Courtesy Polka Galerie.

Le souvenir des peintres flamands

S’ajoute à cela un univers chromatique singulier, dominé par les verts et les bleus, une propension à photographier en intérieur, ou sous des ciels couverts, à l’aube ou au crépuscule. Ces images surtout montrent mais ne racontent rien, elles n’ont pas la temporalité narrative du reportage, mais la profondeur des tableaux flamands.

Elles absorbent le spectateur, plus qu’elles ne l’invitent, comme c’est le cas souvent chez les classiques de la photographie documentaire, à imaginer ce qu’il se passe autour. Au contraire en effet, chez Joakim Eskildsen, le regard du modèle est tourné vers le photographe, au centre ou vers l’arrière-plan de l’image, ou plus rarement encore, et seulement pour les femmes, vers l’au-delà d’une vitre ou d’un mur. « Il voulait être peintre » rappelle Adélie de Ipanéma, qui le représente en France pour la galerie Polka.

« Avoir des enfants a été un tournant dans sa vie, poursuit-elle, ils ont dû mettre un frein aux voyages ». En 2009, il commence la série Home Works, où il photographie sa fille et son fils et apprend aussi à regarder le monde à travers leurs yeux. Aux scènes d’intérieur répondent des décors de neige, de givre ou de brume, comme autant de variations sur des toiles de Brueghel, d’Abel ou de Jacob Grimmer.

Joakim Eskildsen, « Malecon », 2013, de la série « Cuba ». © Joakim Eskildsen / Courtesy Polka Galerie

« Nothing special »

En 2011, à l’invitation de Kira Pollack, directrice de la photographie de TIME Magazine, il passe 36 jours étalés sur 7 mois dans 5 États différents des États-Unis. Le point commun des lieux qu’ils visitent avec la journaliste Natasha del Toro, c’est l’extrême pauvreté de la population. Ces portraits d’invisibles sortent la même année sous le titre d’American Realities. Deux ans plus tard, il commence un travail semblable sur l’évolution de Cuba , à l’heure de sa relative libéralisation.

En 2019, enfin, il publie avec Cornwall un album fascinant sur l’une des régions les plus pauvres d’Angleterre – à l’extrémité sud-ouest du pays. On songe aux grands maîtres de la photographie documentaire comme l’Allemand Bill Brandt, le Suisse Robert Frank ou l’Étasunien Bruce Davidson, qui chacun à leur manière ont donné de la Grande-Bretagne l’image d’une île brumeuse et onirique. Mais le maître danois, formé à Helsinki et vivant aujourd’hui à Berlin, s’est mis à rêver en couleurs.

En 2020, Martin Zarka réalise sur lui un précieux portrait documentaire d’une quarantaine de minutes désormais en libre accès. Il y révèle un homme qui vit en résonance avec son environnement immédiat. On l’y voit transportant des poutres dans la maison qu’il a choisie de restaurer – son jeune fils le croit menuisier – mais aussi occupé à poursuivre son œuvre photographique en faisant les portraits de ses voisins.

Le nom de cette nouvelle série donne son titre au film : Nothing Special. Quant à ses séjours à Cuba, poursuivis en 2016, ils donneront lieu en 2022 à la publication de Cuban Studies , troisième volet sur les conséquences sociales du dysfonctionnement politique, actuellement en précommande chez l’éditeur Steidl.

Pour aller plus loin :

