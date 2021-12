À Lisbonne, l’énigmatique retable de Saint Vincent fait peau neuve

La restauration des célèbres peintures du XVe siècle relance les interrogations sur le chef-d’œuvre parmi les plus mystérieux que compte l’art pictural européen.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Lisbonne,

Les « Panneaux de Saint Vincent » constituent l’un des polyptyques majeurs de la peinture du XVe siècle. On y voit 58 personnages entourant Saint Vincent, représenté deux fois à l’identique, peints par Nuno Gonçalves, en 1450. La restauration de cette œuvre exposée au musée d’Art ancien de Lisbonne a été entamée en mai 2020 au début de la crise Covid. Malgré les nombreux retards, la phase proprement dite de restauration va débuter en janvier 2022.

Ce travail relance l’intérêt pour le magnifique retable entouré d’énigmes dignes du Roman de la Rose. Il constitue probablement le seul portrait collectif de cette dimension réalisé au XVe siècle. Vibrant et réaliste, il est d’influence flamande, mais sans que l’on sache où et comment Nuno Gonçalves a puisé son inspiration. « Les travaux que nous réalisons n’ont pas pour but de lever les doutes. Nous nous concentrons sur l’urgence à réparer les dégâts des peintures. Et nous risquons surtout de soulever de nouvelles questions. Il faudra prendre des décisions et choisir entre l’original du XVe siècle et les repeints réalisés par six fois et qui font l’histoire de ce tableau de plus de 550 ans », explique Joaquim Caetano, directeur du musée d’Art antique.

Les énigmes de Saint Vincent

Une énigme prend tout son sel quand elle est entourée de certitudes. Il en existe une au moins. « On est quasi certain que c’est bien Nuno Gonçalves qui a peint le retable. L’œuvre lui a valu d’être nommé au titre de peintre de la cour et d’être fait chevalier, chose rare à cette époque. On sait aussi que les panneaux étaient bel et bien destinés à la cathédrale de Lisbonne. Ils ont survécu au tremblement de terre de 1755 malgré l’effondrement de la chapelle Saint-Vincent. Entreposés dans les résidences des évêques, ils ont été redécouverts, par hasard, dans une aile du monastère de Saint-Vincent à Lisbonne en 1884 ». Très longtemps oubliés, les six panneaux ont fait l’objet d’une dernière restauration en 1910. Le peintre Luciano Freire applique alors de la peinture à l’huile sur les zones abimées. Il ne connait pas d’autres techniques et au fil du temps les repeints abiment les peintures qui les jouxtent.

La « question » des panneaux de Saint Vincent

Depuis qu’ils sont sortis de l’oubli, les panneaux n’en finissent pas de susciter les controverses. La « question » - au sens de querelle - fait s’entrecroiser et s’opposer des centaines d’arguments pour tenter d’identifier les 58 personnages des six panneaux. On les dénomme, selon leur caractéristique la plus importante : l’archevêque, les pêcheurs, les moines, les chevaliers, la relique, l’Infante. Si Saint Vincent, représenté deux fois richement paré des atours du diacre, fait l'unanimité, la querelle divise les spécialistes.

La restauration des panneaux de Saint Vincent dans un laboratoire vitré au cœur du musée d’Art ancien à Lisbonne. © Marie-line Darcy

On a recensé au moins mille documents de 40 auteurs fiables pour tenter d’établir qui est qui. Les moines sont-ils cisterciens ou augustins et pourquoi deux d’entre eux portent-ils des coiffes laïcs ? Les pêcheurs ne sont-ils pas plutôt de riches marchands ? La jeune femme - le tableau ne comporte que deux personnages féminins - ne serait-elle pas dom Afonso Henriques, premier roi du Portugal ? Nuno Gonçalves est-il l’un des personnages ? Quel est ce juif mystérieux dont le livre porte une écriture faussement hébraïque ? Qui sont les chevaliers agenouillés ?

Les théories et explications s’emboîtent comme des poupées russes. Un consensus existe cependant. Il concerne l’homme au chapeau, vêtu à la bourguignonne. Il s’agit de l’Infante Dom Henrique, dit le Navigateur, à l’origine des Découvertes maritimes. « Son portrait figure dans "les chroniques de Guinée" de Gomes Eanes de Zurara (mort en 1473 ou 1474). Le livre, qui retrace l’épopée du début de l’aventure maritime portugaise, a été découvert en 1837 à la Bibliothèque de France. Il contient une enluminure représentant l’homme au chapeau que Zurara a identifié comme le Navigateur », explique Joaquim Caetano.

Les mythes fondateurs

L’œuvre est si réaliste que l’on pourrait croiser n’importe quel personnage dans la rue. Nuno Gonçalves a pourtant bien voulu faire œuvre à la gloire de la royauté. Il y magnifie la fondation du Portugal, la reconquête sur les Maures et l’épopée des Découvertes. Cependant, tous les regards convergent vers Vincent dont la dépouille ne put être transportée d'Algarve jusqu’à Lisbonne que lorsque la ville fut totalement libérée. Aujourd’hui, on peine à imaginer le formidable culte au saint qui a duré près de mille ans. Reste un magnifique tableau dont la restauration derrière des vitres fascine autant que son histoire mouvementée.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne