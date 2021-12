Michel Houellebecq, la star des lettres françaises, à nouveau victime d’un piratage

Le milieu littéraire ne parle que de ça. Le nouveau livre du sulfureux Michel Houellebecq, l'un des auteurs français les plus lus dans le monde, a été piraté ! Anéantir doit sortir en librairie le 7 janvier, mais, en cherchant bien, on en trouve déjà des copies sur Internet.

Publicité Lire la suite

L’affaire éclate mercredi 22 décembre dans la soirée. Plusieurs comptes Twitter signalent que des sites pirates proposent une version PDF de l'ouvrage de Michel Houellebecq et qu'il s'agit de copies de bonne qualité.

Deux sites illégaux auraient mis en ligne Anéantir sous ce format PDF et un autre site l’aurait fait au format e-pub, utilisé pour les liseuses. Ce dernier fichier, plus pratique et agréable à lire que le PDF en théorie, contiendrait, dans le cas de cette copie pirate, quelques bugs informatiques.

Les sites pirates utilisent des sites miroirs dans différents pays (Canada, Russie, États-Unis, Allemagne...), ce qui les rend difficile à bloquer. Quand un serveur est fermé, la publication réapparaît sur un autre. Un spécialiste utilise cette formule : « C'est comme éteindre un incendie avec un verre d'eau ! » Il y aurait déjà eu des milliers de téléchargements illégaux du livre de Michel Houellebecq.

D’où vient la fuite ?

Comme dans toute bonne enquête policière, plusieurs pistes s’offrent aux enquêteurs. D'abord, la presse. Six cents journalistes – dont évidemment plusieurs à RFI - ont reçu le livre de Michel Houellebecq, vendredi 17 décembre. La livraison de l’ouvrage est assortie d’un « embargo » : interdiction d'en parler avant le 30 décembre. L'éditeur, Flammarion, a même écrit aux journalistes pour leur demander « solennellement » de ne rien dévoiler qui puisse gâcher le plaisir du lecteur d'Anéantir.

Mais la piste des journalistes semble peu probable. En effet, la presse a reçu des exemplaires reliés d'un livre à la couverture cartonnée assez dure. Or, les copies pirates sont parfaites, ce qui n’aurait pas été le cas si le livre avait été posé sur un scanner. Autre hypothèse : la fuite pourrait venir d'une version papier feuille à feuille, non reliée, chez l'éditeur... La version électronique du livre pourrait aussi avoir été piratée. Il est très rare en tout cas que les enquêtes aboutissent.

Houellebecq déjà victime d’un piratage

Il y a sept ans exactement, fin 2014, Soumission, un précédent ouvrage de Michel Houellebecq avait aussi été diffusé en ligne quelques jours avant sa sortie. Il faut dire que Michel Houellebecq, traduit dans 40 pays, suscite un engouement chez ses admirateurs, au moins équivalent à la détestation que lui vouent ses détracteurs.

L'auteur a cette capacité à saisir le climat d'une époque, à décrire l'angoisse du mâle blanc contemporain dans Les Particules élémentaires, Plateforme, Sérotonine ou La Carte et le Territoire, prix Goncourt 2010.

L'écrivain est aussi un spécialiste des déclarations fracassantes sur l'islam, le féminisme, la sortie de l'Union européenne. Manifestement, pour les auteurs du piratage, la curiosité de voir ce que contenait ce nouveau livre aura été trop forte.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne