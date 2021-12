Cinéma : «C'est toi que j'attendais», une ode à la famille et à l'adoption

Avec C'est toi que j'attendais, Stéphanie Pillonca signe un documentaire sur l'adoption particulièrement émouvant.

Stéphanie Pillonca a eu l'idée d'un documentaire sur l'adoption en donnant naissance à ses enfants alors que dans le même temps une de ses amies accueillait un bébé né sous X.

« Peu importe la façon dont nous devenions mères, nous avions dans le coeur, les mêmes interrogations, les mêmes espoirs, les mêmes doutes, les mêmes craintes, et surtout les mêmes nuits blanches. »

La réalisatrice filme des parcours de vie : un quadragénaire cherchant à retrouver sa mère de naissance, une Britannique recherchant son fils et des couples en attente d'un enfant... Stéphanie Pillonca en a rencontré 200 et a choisi un couple très touchant qui va pouvoir accueillir un bébé après des années de démarche.

« J'y croyais et cela a été un alignement de planètes, un vrai hasard, d'ailleurs si je n'avais pas eu d'alternative, si ce n'était pas le bon couple, ce n'était pas le bon couple, on n'aurait pas eu cet instant incroyable où une petite fille, un bébé de deux mois, leur est confiée. Mais j'y ai cru et je les ai suivis, et puis le miracle a eu lieu, c'était complètement inattendu. »

Aurélie Saada, la moitié du groupe Brigitte, signe les chansons originales de cette ode à la famille, un documentaire particulièrement émouvant.

