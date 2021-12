Cinéma: «Tous en scène 2», juke-box monstrueux au rythme frénétique

Cinéma aujourd’hui revient sur un film sorti ce mercredi 22 décembre dans les salles françaises, film sorti de l’imagination débordante des petits génies du studio Illumination Entertainment (Moi moche et méchant, Les Minions). Tous en scène 2, du Britannique Garth Jennings, est une comédie musicale animalière, située dans une ville qui ressemble comme deux gouttes d’eau à Las Vegas.

Publicité Lire la suite

Il y a cinq ans, Tous en scène suivait la folle aventure d’un koala fou de show-bizz et de sa troupe : Johnny le gorille, Meeta l’éléphante, Ash une jolie femelle porc épic et surtout la truie Rosita, mère de famille respectable dotée d’un timbre à faire pâlir d’envie Lady Gaga.

Les revoici donc, prêts à conquérir le palace le plus convoité de Las Vegas, avec l’aide d’un lion grisonnant, ex-star du rock sorti de sa retraite pour le grand soir.

Le principe du film n’a pas bougé d’un iota : chaque animal est interprété par une star. Reese Witherspoon c’est la truie, Matthew McConaughey, le koala, Scarlett Johansson, le porc-épic... et ainsi de suite, plus un nouveau venu et non des moindres, puisque c'est Bono, le leader du groupe U2, qui joue le vieux lion.

Le résultat est une sorte de juke box monstrueux.

Plutôt que de raconter une histoire qui tienne si peu que ce soit la route, Garth Jennings préfère enfiler les gags visuels et les reprises.

Les spectateurs n’auront probablement pas plus d’une milliseconde pour les apprécier tant le rythme est frénétique.

Mais sachant que l’original a rapporté plus de 630 millions de dollars dans le monde, il est difficile d’imaginer que le public passera à côté de ce rappel.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne