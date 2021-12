Le cinéaste canadien Jean-Marc Vallée est mort

Le réalisateur canadien Jean-Marc Vallée est décédé à l'âge de 58 ans. Il est mort soudainement à son domicile près de la ville de Québec, selon les médias américains.

Le réalisateur québécois Jean-Marc Vallée à qui on doit le film C.R.A.Z.Y. sorti en 2005 et qui remporte alors un franc succès mondial avait réussi à s'imposer à Hollywood avec deux autres films Dallas Buyers Club, avec Matthew McConaughey et Jennifer Garner et Wild, avec Reese Witherspoon dans le rôle principal. Il avait également réalisé Victoria : Les Jeunes Années d'une reine en 2009, passé plus inaperçu.

En 2011, il avait dirigé Vanessa Paradis dans un film intitulé Café de Flore, une co-production franco-canadienne, qui avait reçu de bonnes critiques.

On lui doit plusieurs très bonnes séries pour la télévision : la fameuse Big Little Lies, sortie en 2017 et acclamée par la critique et en 2018 Sharp Objects. Il avait d'ailleurs reçu pour Big Little Lies avec les quatre actrices Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley et Laura Dern plusieurs Emmy Awards.

Dans une interview accordée au New York Times en 2018, il décrivait son travail comme une tentative d'exposer les défauts et les imperfections de la nature humaine. Et pour cela, il avait choisi d'éviter au maximum d'utiliser dans ses films l'éclairage artificiel et le fait de multiplier les répétitions.

Jean-Marc Vallée prévoyait de travailler sur un film qui traiterait de l'histoire d'amour entre John Lennon et Yoko Ono.

