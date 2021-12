Redécouvrir les monuments historiques français en contes et en histoires

En France, les vacances de fin d’année sont l’occasion de découvrir les monuments nationaux autrement. L’opération « Contes et histoires » investit 42 sites historiques de toute la France, avec des spectacles pour petits et grands jusqu'au 2 janvier. Les murs de la Conciergerie sur l’île de la Cité, en plein centre de Paris, accueillent un spectacle d’ombres et de marionnettes. Reportage.

Un petit garçon, des arbres, un dauphin… Ces silhouettes fragiles se déploient sur les murs de la Conciergerie, ancienne demeure royale et ancienne prison. La compagnie Rêveries mobiles déploie un théâtre d’ombre et de marionnettes sur les pierres du XIVème siècle. Clarisse Toulan et Louise Didon donnent vie aux personnages.

« La thématique du spectacle porte sur l’identité et l'altérité : c'est un jeune enfant qui naît sur une île. Au départ son île est toute petite, il n’y a rien dessus, elle est vierge, comme lui. À la fin de son voyage quand il retourne sur son île, on se rend compte que finalement la rencontre avec les autres permet de grandir soi-même et de changer », déclare Clarisse Toulan, fondatrice de la compagnie Rêveries Mobiles.

Louise Didon, qui s’occupe de la création sonore et de la composition musicale, insiste sur le caractère exceptionnel du lieu : « Pour la musique on s'est beaucoup servi de l'acoustique, on a composé un morceau exprès pour le lieu, à cause de cette acoustique de voûte géniale. »

Pour Héloïse Jori-Lazzarini, chargée des actions éducatives, c’est une autre vision de la Conciergerie qui se déploie grâce à ce dispositif : « On essaye de viser des formes très poétiques, dans une ambiance un petit peu magique, qui permet de découvrir le monument autrement et d’une manière sensible. »

À la fin du spectacle, les voûtes sur croisées d’ogives de la Conciergerie retrouvent leur calme, jusqu’à la prochaine rêverie.

► « Contes et histoires », des événements dans 42 monuments nationaux français, jusqu’au 2 janvier 2022 .

