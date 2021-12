Cinéma: «The card counter», un thriller teinté de rédemption

Ce mercredi 29 décembre sort en France le nouveau thriller de l’Américain Paul Schrader, The card counter (le compteur de cartes). L’histoire d’un soldat, un vétéran d’Abu Ghraib, devenu joueur de cartes professionnel.

Comme toujours, c’est une histoire de rédemption que nous raconte Paul Schrader. À 75 ans passés, ce vétéran du Nouvel Hollywood, est connu du grand public pour ses collaborations avec Martin Scorsese, on lui doit notamment le scénario de Taxi Driver. Il a aussi réalisé une vingtaine de films et non des moindres. Leur point commun: un héros solitaire et torturé, poursuivi par son passé.

Ici, Will Tell est un homme sans attaches, qui sillonne les États-Unis de casino en casino. Le personnage est avare de ses mots, gagne juste assez pour éviter une attention importune. Mais son champ de bataille est ailleurs, dans sa tête, hantée par le souvenir des tortures qu’il a pratiquées.

Un réalisateur qui filme le temps

Grand cinéphile, Paul Schrader aime jouer avec les genres cinématographiques, ici avec le thriller. Il le fait à son rythme, métronomique, lent, un tic tac lancinant comme le son, inaudible à l’oreille humaine, d’un cerveau qui compte les cartes, attendant l’heure, le bon moment, la bonne étincelle avant l’explosion finale.

Le réalisateur filme le temps, et la lente accumulation de colère, de rage et de mauvaises vibrations pour créer une sorte de tension hallucinatoire qui n’a nulle part où aller.

