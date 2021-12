Rfi.fr classé parmi les médias en ligne les plus fiables pour lutter contre les infox

Dans un contexte de prolifération des infox sur Internet, notamment liées à la pandémie de Covid-19 et lors des élections américaines et allemandes, NewsGuard, plateforme spécialisée dans l’analyse de la fiabilité des sites d’information et d’actualité, classe une fois encore RFI dans son « Top 10 » des sites francophones les plus fiables.

RFI et France 24 figurent à nouveau cette année 2021 dans le trio de tête du classement 2021 de NewsGuard « des sites fiables avec le plus d’engagement en ligne », parmi plus de 7 200 sites d’information et d’actualité.

Ces listes de fin d’année mettent aussi un coup de projecteur sur les publications francophones, larges ou plus confidentielles, qui pratiquent un journalisme responsable et transparent. Pour établir son classement, NewsGuard s’appuie sur neuf critères de crédibilité, de transparence et de fiabilité et attribuer une note globale qui peut aller de 0 à 100. Un site avec un score inférieur à 60 se voit attribuer une évaluation Rouge, ce qui indique qu’il est peu fiable.

En un an, Rfi.fr grimpe de la 5e à la 2e place du classement

En France, NewsGuard a évalué tous les sites d’actualité et d’information dont les contenus représentent 95% de l’engagement en ligne. Sept pour cent d’entre eux ont reçu un score parfait de 100, ce qui signifie qu’ils respectent les neuf critères de crédibilité et de transparence de NewsGuard.

Dix sites ont obtenu la note maximale de NewsGuard - 100 sur 100. Ils ont suscité le plus d’engagement sur les réseaux sociaux en 2021. Ils sont listés par ordre d’engagement, avec le plus partagé.

En tête de liste le site 20minutes.fr, suivi de RFI.fr, France24.com, FranceInter.fr, FranceCulture.fr, LaNouvelleRépublique.fr, LeTelegramme.fr, ParisMatch.com, Numerame.com et Positivr.fr

Deux d’entre eux sont des sites d’actualité locale (LaNouvelleRepublique.fr et LeTelegramme.fr). Deux sont des publications spécialisées disponibles exclusivement sur le web (Numerama.com et Positivr.fr). Et quatre sont associés à des radios et télévision publiques (RFI.fr, France24.com, FranceInter.fr et FranceCulture.fr). Six des dix sites listé apparaissaient déjà dans le rapport de 2020 sur les sites les plus fiables ayant suscité le plus d’engagement (20minutes.fr, RFI.fr, France24.com, FranceInter.fr, FranceCulture.fr, LeTelegramme.fr).

