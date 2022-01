«Anéantir», le nouveau roman de Michel Houellebecq se fait désirer

Michel Houellebecq, l’écrivain star mondiale de la littérature française contemporaine, publie le 7 janvier son huitième roman, « Anéantir », aux éditions Flammarion. Toute la presse s'en est déjà fait l'écho depuis plusieurs jours, l'ouvrage a même été piraté et divulgué sur internet avant parution. Bref, c'est l'événement littéraire de cette rentrée. 300 000 exemplaires de ce livre seront en vente vendredi. Un roman entre thriller politique et tragédie de notre condition humaine.

Publicité Lire la suite

C'est une édition luxueuse avec couverture blanche cartonnée, marque-page en tissu et papier conçu pour ne pas jaunir. Les noms de Michel Houellebecq et de l'éditeur Flammarion encadrent en noir le titre rouge, Anéantir. 730 pages d'un récit où s'égrène toute la mélancolie de notre condition humaine, et où défilent des thèmes chers à l'auteur : le couple, la solitude, la misère sexuelle, le vide existentiel, la mort et, peut-être plus inattendu, l'amour, cœur battant de ce nouveau roman.

L'histoire démarre comme un thriller politique, des experts de la sécurité intérieure traquent un mystérieux groupe terroriste dont les signes ésotériques s'affichent sur les murs... On est en 2027, à la fin du mandat d'un président dont le nom n'est jamais cité, mais qui ressemble fort à Emmanuel Macron au côté d'un ministre prénommé Bruno, inspiré du ministre des Finances actuel, Bruno Le Maire. Le fil conducteur du roman, c'est Paul Raison, haut fonctionnaire, sorte de porte-parole désabusé de l'auteur. Entre mouroirs pour personnes âgées, famille, agitation politico-médiatique, véganisme, quête éperdue de spiritualité. Michel Houellebecq, en véritable éponge de notre époque, déroule le destin de son anti-héros avec tragique et ironie.

► À lire aussi : Michel Houellebecq, la star des lettres françaises, à nouveau victime d’un piratage

► À lire aussi : Michel Houellebecq s’expose pour «Rester vivant»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne