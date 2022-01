«Licorice Pizza», la comédie romantique de Paul Thomas Anderson

C’est une histoire d’amour dans la Californie des années 1970. « Licorice Pizza », le nouveau film, très attendu, du réalisateur américain Paul Thomas Anderson, sort ce mercredi 5 janvier dans les salles en France.

Publicité Lire la suite

Du nouveau Paul Thomas Anderson, on pourrait dire que c’est l’histoire d’un garçon et d’une fille qui se rencontrent, se ratent, se rencontrent et se ratent encore dans l’Amérique de Nixon et des Doors.

En 1973, à Los Angeles, Gary est encore lycéen quand il a un coup de foudre pour Alana, stagiaire photographe de 25 ans. Elle le repousse, mais malgré la différence d’âge, une sorte d’amitié amoureuse naît entre eux, qui la pousse - elle qui étouffe dans sa famille juive traditionnelle - à suivre cet ado survolté.

Comédie romantique, Licorice Pizza est traversé de multiples péripéties, celles qui arrivent sans cesse à ses deux héros : des histoires de matelas à eau, de flippers, de camions dévalant en marche arrière les collines d’Hollywood. Gary, c’est Cooper Hoffman et il a la crinière rousse de son père Philip Seymour Hoffman. Face à lui, la chanteuse Alana Haim fait aussi ses débuts au cinéma.

Paul Thomas Anderson semble prendre un plaisir fou à les filmer, à emprunter mille chemins de traverse pour raconter la naissance de leur amour, pour le plus grand bonheur du spectateur.

► À lire aussi : «Twist à Bamako», le nouveau film de Robert Guédiguian

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne