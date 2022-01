Carte d'identité bilingue: l'Académie française veut saisir le Conseil d'État

L'Académie française souhaite saisir la plus haute juridiction administrative pour faire abroger la carte d'identité bilingue, entrée en circulation en août dernier.

L'Académie française s'appuie sur l'article 2 de la Constitution qui stipule que « la langue de la République est le français ». Elle s'appuie aussi sur une loi qui précise que le français est la langue des documents administratifs.

Or, si la carte d'identité française a changé d'apparence – au-delà des éléments biométriques qu'elle inclut désormais –, c'est pour répondre à un règlement européen de 2019 qui prévoit que le titre du document doit figurer dans « la ou les langues officielles de l'État membre » ainsi que « dans au moins une autre langue officielle de l'Union ». Et même après le Brexit, l'anglais reste une langue officielle européenne.

Le problème, selon les académiciens, est que la France a « fait du zèle » en traduisant toute la carte d'identité : nom, prénom, date de naissance, etc. Mais contrairement à ce qu'affirme la secrétaire perpétuelle de l'institution, Hélène Carrère d'Encausse, le français et l'anglais ne sont pas sur le même plan : les caractères anglais sont en italique et en minuscule, quand le français est écrit en capitale.

Des cartes d'identité bilingues, voire trilingues, sont déjà en circulation en Allemagne, en Italie et en Pologne sans donner lieu à une telle guerre de tranchées.

