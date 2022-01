Une rentrée littéraire spéciale en France

Pas de répit pour les libraires après les fêtes. Plus de 540 nouveaux romans débarquent en janvier. Une rentrée littéraire pléthorique qui bat tous les records. Il y aura de la concurrence entre écrivains stars comme, par exemple, Leila Slimani et Michel Houellebecq avec son roman « Anéantir », tiré à 300 000 exemplaires. Grands et petits éditeurs anticipent la parution littéraire par crainte que la campagne présidentielle ne vienne monopoliser l'actualité. Enseignes mastodontes et libraires modestes jouent le jeu.

Un libraire local à contre-courant de la frénésie médiatique

Sylvain Fortier a créé la librairie Les chemins du livre, il y a quatre ans, à Maisons-Laffitte, dans les Yvelines, à l’ouest de Paris. « Il s’agit d’une reconversion, parce que j’étais consultant au sein d’un éditeur de logiciels informatiques. Et c’est à la fois une création, parce que le local dans lequel nous nous situons actuellement était avant un magasin de vêtements. »

Faire de sa petite librairie indépendante un lieu culturel de proximité, c’est bien son objectif : « On s’inscrit vraiment dans la vie de cité et on peut comme ça répondre plus précisément aux demandes. C’est ce qui fait la raison d’être de la librairie. »

Une raison d’être qui, pourtant, n’échappe pas au phénomène typiquement français de la rentrée littéraire. « C’est historique, c’est-à-dire plus de 500 romans francophones ou étrangers traduits en français vont paraître dans le mois à venir. » Sa spécialité ? Mettre en avant des livres qui sortent un peu du lot. « Mes choix sont bien sûr aussi dirigés par une volonté de promouvoir des auteurs ou des maisons d’édition peut-être moins connus et surprendre nos lectrices et nos lecteurs. »

Pour Sylvain Fortier, travailler à contre-courant de la frénésie médiatique, c’est une manière de défendre ses coups de cœur. « C’est le roman Dans sa chair, signé Yasmine Chami. » Avec la grande messe de la rentrée littéraire, les petits libraires espèrent attirer les lecteurs vers des écrivains moins connus.

L’impact de la campagne électorale présidentielle sur la rentrée littéraire

En revanche, cette rentrée littéraire 2022 sera très marquée par la campagne pour l’élection présidentielle, affirme Fabrice Piault, rédacteur en chef de Livres hebdo, le magazine des professionnels de l’édition. « Traditionnellement, dans les périodes d’élections présidentielles, le public a tendance à lire un peu moins de romans, à lire plus d’essais, de documents, et surtout de se détourner un peu du livre. Donc, là, beaucoup d’éditeurs ont avancé la parution de romans. Ils ont préféré de les publier en janvier plutôt qu’en mars, c’est valable en littérature au sens classique du terme. Mais c’est valable aussi pour des romans policiers et des thrillers. Il y a des auteurs très importants, très vendeurs, comme Maxime Chattam, par exemple, ou Michel Bussi ou, pour l’étranger, Arnaldur Indriðason, dont les livres paraissent d’habitude en mars, et là, ils sont programmés en janvier. On ne peut pas en tirer des conclusions sur la production dans son ensemble. Je crois que c’est vraiment un phénomène conjoncturel. »

Michel Houellebecq et la lutte pour les lecteurs

Pour cela, il y aura même un impact pour la sortie du nouveau roman de Michel Houellebecq, Anéantir, qui sortira le 8 janvier avec un tirage de 300 000 exemplaires, car, cette fois, et contrairement aux autres années, il aura de la concurrence.

« Si l’on compare avec la sortie du précédent roman de Michel Houellebecq, Sérotonine, lorsqu’il avait été annoncé pour début janvier 2019, les autres éditeurs, prudemment, avaient attendu quelques semaines avant de sortir leurs grandes "cartouches" [rires]. Cette année, c’est le contraire. Son nouveau roman, Anéantir, est « escorté » par un grand nombre de titres de manière générale, mais y compris de titres à potentiel de vente non négligeable. Je pense au nouveau roman de Frédéric Beigbeder, de Philippe Besson, Nicolas Mathieu, lauréat du prix Goncourt 2018, de Karine Tuil, tous ces titres sont tirés à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires. Comme, par exemple, le nouveau roman de Leila Slimani, autre lauréate du prix Goncourt, ils vont paraître à peu près en même temps que le nouveau roman de Michel Houellebecq. »

