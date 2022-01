Entre coup de com’ et véritable médiation culturelle, les musées s'allient aux jeux vidéo

Le jeu vidéo « Animal Crossing » investi par le Prado à Madrid, un autre mêlant art abstrait et casse-tête lancé par le Centre Pompidou… L'intrication entre musées et espaces vidéoludiques est de plus en plus forte, au risque de tendre vers le « buzz » plus que vers une politique culturelle innovante au long cours.

Le 4 janvier dernier, le célèbre musée du Prado de Madrid a annoncé le lancement d’une nouvelle initiative à destination des 34 millions de joueurs du jeu de Nintendo Switch Animal Crossing : New Horizon. Le principe du jeu étant de gérer son île, le musée du Prado a désormais la sienne, divisée en quatre zones thématiques, en lien avec des artistes ou des courants, eux, bien réels. Une cinquième zone contient la célèbre maison de Goya, Quinta del Sordo, dont les murs peints sont reproduits. Les joueurs peuvent aussi scanner des QR codes pour obtenir des œuvres du musée à placer sur leurs propres îles, et le musée a également pensé à ceux qui n’ont pas Animal Crossing, en leur proposant des visites… sur Youtube.

L’association de deux univers régulièrement opposés, le monde dit « populaire » des jeux vidéo, souvent considérés à tort comme un « truc de jeune » - alors que l’âge moyen des joueurs et de 35 ans - et celui supposé « élitiste » des musées, est un phénomène qui prend de l’ampleur. L’objectif ? Tenter d’élargir le public-cible d’une institution muséale, un enjeu majeur alors que la pandémie a tendance à distendre les liens entre les musées et leurs visiteurs. L’idée d’utiliser Animal Crossing est d'ailleurs lié au contexte de confinement : le musée des sciences naturelles d’Angers avait improvisé des visites sur son île pour garder un lien, même ténu, avec des visiteurs.

Des expérimentations diverses

Déjà, en 2012, le Louvre ouvrait la voie à l’alliance entre jeux vidéo et musées, avec le remplacement des petits audioguides tactiles par des Nintendo 3DS, qui offrent en plus de la fonction classique, une géolocalisation dans le musée et des visuels 3D de certaines œuvres, pour les découvrir sous de nouveaux angles… au risque d’oublier de lever la tête. Rapidement, les musées ou institutions culturelles sont allés plus loin. Certains développent des visites virtuelles immersives et interactives, comme l’exposition Videojuegos, las dos lados de la pantalla, de la Fondation Téléphonique Movistar de Mexico, avec un jeu vidéo 2D original.

D’autres lancent des jeux vidéo comme de véritables manifestes artistiques, comme le Centre Pompidou avec son jeu Prisme 7 en 2020. Une véritable réflexion est alors menée sur ce qui est apporté au joueur, en termes de compréhension du processus de création artistique, avec un jeu sur les lumières et les couleurs dans l’art contemporain. « Il est conçu de telle sorte qu’il puisse être intéressant pour des amateurs de jeux vidéo mais aussi des personnes qui ne sont pas des joueurs invétérés. C’est une vraiment une exploration très poétique au sein du musée, tout en ayant des interactions assez fines avec un gameplay intéressant », précise Selma Toprak Denis, directrice adjointe des publics au Centre Pompidou.

Coup de com’ ou nouvelle médiation culturelle ?

Le phénomène est donc assez répandu, mais la véritable question est de savoir si les musées et les visiteurs peuvent y trouver un véritable intérêt. Ici, les avis divergent, surtout concernant le type de stratégie qu’adoptent les institutions culturelles vis-à-vis du jeu vidéo. « Il y a différentes stratégies, et il n’y en a pas une parfaite : toutes les institutions commencent à voir qu’il va falloir utiliser le numérique, s’hybrider, pour toucher un nouveau public », analyse Luca Carruba, co-président de l’association espagnole Arsgames qui promeut et gère des projets citoyens transversaux liés aux jeux vidéo et aux nouvelles technologies.

Pour autant, certaines stratégies lui semblent plus pérennes que d’autres. Notamment celle du Centre Pompidou : « Prisme 7 du Centre Pompidou est un projet de long terme, qui me semble se croiser parfaitement avec la restructuration physique de son espace, qui devrait arriver en 2024. Il y a une volonté de développer une expérience vidéoludique pour atteindre un type de public hybride mêlant d’un côté ceux qui vont au musée et qui seront intéressés par cette expérience, et de l’autre un nouveau public, qui normalement ne va pas au musée mais qui pourrait être attiré par un autre type de langage, surtout dans le contexte sanitaire. »

Le Centre Pompidou a notamment développé un projet de médiation culturelle centrée autour de Prisme 7 dans les collèges d'Île-de-France. L'Éducation nationale a ainsi soutenu la conception du projet. « Les élèves peuvent venir jouer pendant leurs pauses, et nous effectuons un travail autour des œuvres. On a également mis à disposition des fiches pédagogiques à destination des professeurs pour expliquer les œuvres que l’on peut atteindre en parcourant le jeu et imaginer des développements pédagogiques comme en sport, en physique, ou en art plastique, autour de cette idée de lumière et de couleurs », précise Selma Toprak Denis.

Des visiteurs de la conférence Pax East essaient le jeu vidéo Animal Crossing de la Nintendo Switch, le jeudi 27 février 2020 à Boston. AP - Steven Senne

A contrario, la stratégie développée par le musée du Prado avec Animal Crossing semble moins pertinente. L’intérêt pour le jeu, et plus encore pour l’arrivée des musées dans cet univers sont nécessairement limités, dans le temps et dans le type de public qui est touché. L'initiative frôle donc l'anecdotique pour Luca Carruba. « C’est très spectaculaire, mais cela a peu d’effet sur la capacité à dialoguer avec le public et à l’agrandir. C’est une stratégie qui vise un public déjà acquis, qui en plus possède ou est intéressé par Animal Crossing, pour obtenir un bénéfice rapide en termes d’image. Mais ils ne se construisent pas un nouveau public, durable. »

Réunir des publics différents

Le fait d’utiliser le vecteur privé, à savoir une licence de jeu de Nintendo, met ainsi de côté une partie du public potentiel qui aime les jeux vidéo… sans avoir de Switch. Certes, le musée du Prado met à disposition des vidéos du jeu. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas proposer des vidéos didactiques animées par des graphistes originaux plutôt que de capter les animations d’Animal Crossing, nécessairement moins adaptées ?

Les curieux n’ayant pas de Switch ne pourront donc pas pleinement profiter de cette nouvelle expérience, alors même que les exemples d’initiatives en libre accès avec seulement un ordinateur se multiplient. Il y a Prisme 7, bien sûr, mais pas seulement. Le Science Museum de Londres est un habitué de la chose : il a déjà sorti un jeu vidéo pour concevoir son propre rover lunaire, et un autre pour concevoir son robot. Gratuits et disponibles sur tous les téléphones, l'objectif est d'amener petits et grands à appliquer une méthode scientifique. « On a tendance à mettre d’un côté le public du musée, de l’autre le public du jeu vidéo… Il faut mettre en place des stratégies culturelles pour rompre ces barrières. (...) Il faut mettre en place un dialogue constant avec les publics, intégrer les publics déjà existant dans ces nouvelles stratégies, sans marginaliser et sectoriser chaque public selon son point d’intérêt », défend Luca Carruba. Cela passe notamment par une accessibilité la plus grande possible.

À l'heure où parler de « métavers » est vendeur, les musées tentent donc d'exister virtuellement en utilisant les jeux-vidéos... au risque de passer parfois à côté du véritable potentiel de ces créateurs de liens sociaux.

