France: mort de Jean-Jacques Beineix, réalisateur du film culte «37,2° le matin»

Le réalisateur français Jean-Jacques Beineix est décédé à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie à son domicile parisien, ont indiqué à l'AFP son frère Jean-Claude, ainsi que sa femme et sa fille. Sa carrière a marqué les années 1980 avec notamment un film culte, 37,2° le matin, qui a révélé l'actrice Béatrice Dalle.

Drôle de carrière que celle Jean-Jacques Beineix. Dans les années 1980, il est le plus adulé des cinéastes français. Dès son premier long métrage, Diva, il charme la critique et décroche plusieurs César.

Après des débuts timides, le film est vu par des milliers de spectateurs charmés par son style unique entre maniérisme et poésie.

Le début est donc fulgurant la suite ne le sera pas moins : six ans plus tard 37°2 le matin pulvérise le box office. Le film est une adaptation du roman du même titre de Philippe Djian. Les amours tourmentées de Betty et Zorg, deux écorchés vifs rattrapés par la folie, révèlent deux incroyables acteurs Béatrice Dalle et Jean Hugues Anglade et deviennent même un phénomène de société.

« Zorg et Betty sont orphelins », a réagi sur Instagram Béatrice Dalle, se souvenant du tournage comme l'une « des plus belles pages de ma vie ». « Je t'aime », a-t-elle encore écrit à l'intention du réalisateur décédé.

Beineix avait « un cran, un style, une méthode, la grandiose assurance des entêtés », a salué l'ancien président du Festival de Cannes Gilles Jacob.

Jean-Jacques Beineix offre son dernier rôle à Yves Montant dans IP5.

Il tourne plusieurs documentaires, adapte le roman de Jean-Pierre Gattégno Mortel Transfert. Il s'essaie même au théâtre en 2015 en mettant en scène Kiki de Montparnasse. Mais il ne retrouvera plus jamais les faveurs du public.

Reste ce film unique, Diva, ce concentré du look des années 1980, qu’imitera Wong Kar Wai dans In the mood for love et l’air de La Wally, dans lequel toute une génération peut aujourd’hui se reconnaître.

