400 ans Molière [1/2], «jamais là où on l’attend»

C’est « un patrimoine mondial vivant » et aussi « africain ». En 2022, l’année du 400e anniversaire de Molière, ce dernier aura sa première traduction en wolof, assortie d’une grande tournée au Sénégal, assurée par des troupes locales. Jean-Baptiste Poquelin, né le 15 janvier 1622 dans le quartier des Halles à Paris, fils d'un marchand tapissier, est devenu sous le nom de Molière l’auteur en langue française le plus lu, joué et traduit dans le monde. Martial Poirson, spécialiste de cet « auteur de combat » du Grand Siècle, invite dans son exposition « Molière, la fabrique d’une gloire nationale » « à décaper la légende » et à découvrir à quel point cet artiste a traversé les époques, les continents, les disciplines et les cultures.

RFI : Dans le monde entier, Molière est célébré comme l’homme de théâtre par excellence. Après avoir monté cette exposition « décapante », qui est pour vous Molière aujourd’hui ?

Martial Poirson : Molière a mille visages et c’était déjà le cas à son époque quand les journalistes sont toujours désarçonnés de voir qu’il se réinvente en permanence. Son théâtre n’est jamais là où on l’attendait. Chaque fois quand il a inventé une forme théâtrale qui marche, au lieu de surfer sur le succès, il invente encore une autre. C’est quelqu’un dont l’œuvre se caractérise par une très grande plasticité, une très grande dynamique. C’est sans doute ce qui explique comment il a pu faire l’objet d’autant de réappropriation, de réinterprétation, et aussi d’instrumentalisations, à la fois par les politiques - qui se sont emparés de Molière, quelque soient les régimes en France, pendant quatre siècles –, mais aussi par les différents courants et mouvements artistiques jusqu’à aujourd’hui.

À l’occasion du 400e anniversaire de sa naissance : qu’est-ce qu’on peut encore apprendre de plus sur Molière ?

En préparant cette exposition pendant trois ans, j’ai mené une enquête assez poussée. Cela m’a permis de découvrir que Molière est extrêmement présent sur les cinq continents. Il n’y a quasiment pas un pays où il n'est pas présent d’une façon ou d’une autre, sous des formes qui peuvent être extrêmement différentes et parfois très inventives. Donc, Molière n’est pas un monument national, comme la France l’a essayé de faire croire pendant des siècles, mais un patrimoine mondial et vivant, dont le théâtre raconte encore aujourd’hui des choses extrêmement profondes, y compris dans des sociétés qui n’ont pas grande chose à voir avec la société française de l’époque.

Andromaque Montzoli, Théâtre Imeras, Athènes : affiches, programmes illustrés, tirés du spectacle « Moliérade, un jeu pour Molière », 1996-1997, dans l’exposition « Molière, fabrication d’une gloire nationale » à l’Espace Richaud, à Versailles. © Siegfried Forster / RFI

Quelle est la contribution des pays étrangers à la construction de cette « gloire nationale » ?

En France, il est considéré comme une sorte de monument littéraire. À l’étranger, il est à la fois connu, mais aussi une référence parfois problématique, puisqu’elle a été apportée par le projet colonisateur de la France. Dans de nombreuses régions du monde, Molière est arrivé avec les colons, avec les instituteurs coloniaux. Dans certains pays comme le Vietnam, anciennement Indochine, comme dans une partie de l’Afrique du Nord, cela a été un auteur imposé, une lecture forcée. Ce qui est très beau avec le théâtre de Molière, c’est qu’il est très vite réapproprié par les élites locales et Molière est devenu un auteur de combat, un auteur qui a accompagné la conscience postcoloniale, le projet d’émancipation et la critique de toutes les formes de l’autorité. Il a nourri beaucoup de rêves d’indépendances.

Donc, il y a la trace de cet héritage dans de nombreux pays, y compris sur les terres de Shakespeare. Je veux pour preuve « Kansas City », ancienne colonie française, qui va fêter en grande pompe les 400 ans de Molière avec des célébrations nationales de plusieurs mois. Autre exemple, Molière va être cette année traduit en wolof. Le Médecin malgré lui va être joué dans de nombreux territoires au Sénégal, par des troupes locales, comme un auteur qui, par sa critique de faux médecins, par sa critique de psychose de la maladie, a évidemment des choses à nous raconter aujourd’hui.

Les différentes critiques de la société exprimées par Molière, sont-elles universelles ?

Dans le théâtre de Molière, il y a une critique très forte du père de famille, de la structure traditionnelle de la famille, autrement dit du patriarcat. Et le patriarcat, que ce soit en Europe ou ailleurs, est encore idéologiquement quelque chose à combattre. Donc, le théâtre de Molière accompagne ce projet. On peut le lire à travers une grille de lecture féministe, même si c’est anachronique, on peut le lire également comme un théâtre qui dénonce les rapports de violence sociale. Le Bourgeois gentilhomme montre l’extrême violence des préjugés de classe, l’extrême violence adressée à l’égard de personnages qui cherchent à sortir de leur condition, à monter dans l’échelle sociale.

La question de l’emprise de la croyance religieuse sur la société est une réalité dans de nombreux pays dans le monde encore aujourd’hui. Le théâtre de Molière le dénonce avec une grande virulence, non pas au nom d’une position athée, Molière n’est pas athée, mais Molière est opposé aux dogmes, au pouvoir abusif de la foi et de l’église sur les mœurs. Le personnage de Tartuffe est un directeur de conscience, donc c’est quelqu’un qui veut expliquer aux gens, dans l’intimité de leur famille, comment ils doivent se comporter – tout en ne respectant pas lui-même les prescriptions qui sont les siennes.

Scène de « L’Avare » (1980) de Louis de Funès, projeté dans l’exposition « Molière, fabrication d’une gloire nationale » à l’Espace Richaud, à Versailles. © Siegfried Forster / RFI

Votre exposition retrace la vie et l’œuvre de Molière à travers des manuscrits, des éditions anciennes, des sculptures, des ordonnances, des costumes, des maquettes, des mises en scène, des dessins et peintures… En quoi est-elle inédite ?

L’originalité de cette exposition réside dans sa capacité à réunir à la fois des éléments patrimoniaux, comme une ordonnance royale signée par Louis XIV lui-même. Ou le « Registre de La Grange » [considéré par les Comédiens-français comme la pièce la plus précieuse de leurs collections, NDLR], comédien, directeur de la troupe après Molière, des documents authentiques et attestés par l’histoire qui sont relativement peu nombreux dans la vie de Molière, puisqu’on n’a aucun manuscrit autographe. L’exposition montre aussi des choses beaucoup plus contemporaines : du graffiti, de la bande dessinée, du cinéma, des cultures urbaines, des cultures populaires… Les costumes de Sganarelle nous viennent d’une troupe qui a fait une tournée pendant plusieurs années au Vietnam. Il y a également les costumes de la Compagnie Thayeb qui a joué Molière pendant plus d’une quarantaine d’années au Maroc, en arabe, et dans des costumes qui sont partiellement réinventés. Cette exposition est une sorte de carrefour qui essaie de se situer entre le patrimoine et la création contemporaine, entre la France et les cultures du monde, entre la mise en perspectives historiques et l’analyse critique de la légende que Molière a inspirée bien malgré lui, puisque tout cela s’est effectué dans une large mesure après sa mort.

► Molière, la fabrique d’une gloire nationale, exposition à l’Espace Richaud à Versailles, du 15 janvier au 17 avril 2022.

