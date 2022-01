400 ans Molière [2/2], à la fois «Africain» et star à l’époque du numérique

Même 400 ans après sa naissance, Molière semble résister à tout. Longtemps fer-de-lance du colonialisme culturel français, il est ensuite devenu la voix des révolutionnaires. Emblème du théâtre classique, son œuvre est devenue multimédia. De « Molière l’Africain » en passant par les légendes les plus farfelues, jusqu’aux controverses autour de sa panthéonisation possible, Martial Poirson, commissaire de l’exposition « Molière, la fabrique d’une gloire nationale » à l’Espace Richaud, à Versailles, nous dévoile les coulisses du mythe Molière.

Vous avez donné à une partie de l’exposition Molière, la fabrique d’une gloire nationale le titre « Molière l’Africain ». Pourquoi Molière est-il aussi africain ?

« Molière l’Africain », est un clin d’œil à Thayeb Saddiki qui dit : « Molière est le plus méditerranéen des auteurs français ». Et également à Jamel Debbouze qui a récemment déclaré, à l’occasion du Festival du rire à Marrakech, si Molière revenait aujourd’hui parmi nous, il serait Africain. Autrement dit : cette forme de rire, qui est à la fois un rire bienveillant, mais qui met à nu les contradictions de la société, peut être considérée comme une préfiguration de ce que pratiquent aujourd’hui les humoristes. Et parmi ces humoristes, il y a quand même une grande majorité d’artistes issus de l’immigration qui développent une satire de la société française contemporaine.

L’exposition évoque aussi le début historique de la réception de l’œuvre de Molière dans le Maghreb du XIXe siècle.

Les premières traductions de Molière en arabe classique apparaissent au milieu du XIXe siècle, en particulier au Liban. Ces troupes, assez nombreuses à l’époque, vont passer ensuite avec ce bagage moliéresque par l’Égypte et arriver jusqu’à l’Afrique du Nord. D’emblée, ce théâtre est perçu comme un théâtre d’une grande modernité qui fait écho aux problématiques de la société du temps. Il y a eu vraiment une redécouverte, une façon de revisiter ce répertoire qui a été beaucoup plus libre que ce qui se pratiquait en Europe à l’époque, puisqu’il n’y avait pas le poids des institutions, de l’école, des politiques culturelles. On a une entrée très directe dans ce répertoire, parce que c’est une façon de pouvoir adresser une critique à la société de son temps sans subir la censure. Pour de nombreux intellectuels au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Molière a participé à une stratégie pour des critiques déguisées, mais parfaitement compréhensibles pour le public de l’époque, des contradictions de la société arabo-musulmane.

De Molière, on connaît les textes, qui sont authentifiés, sinon il y a un accord général sur le fait qu’on ne connaît pas grand-chose du personnage. Quelle est la légende la plus farfelue autour de Molière dont vous avez eu connaissance ?

Il y a une infinité de légendes attachées à la vie de Molière, mais la plus incroyable est peut-être la contestation de son statut d’auteur lui-même. On entend encore aujourd’hui régulièrement que Corneille aurait écrit tout ou une partie du théâtre de Molière, voire Louis XIV lui-même aurait écrit en sous-main de façon souterraine le théâtre de Molière. L’idée qu’une personnalité importante se cache sous le prête-nom de Molière est un fantasme récurrent. Cela s’explique par le fait que Molière ayant acquis – à tort ou à raison – la place de premier homme de théâtre en France à travers les siècles, comme écrivain national, remettre en cause la paternité de son écriture serait évidemment une façon de déboulonner la statue et de faire entrer dans l’ère du soupçon ce théâtre-là.

Il y a encore beaucoup d’autres mythes, notamment sur les circonstances de sa mort. On explique tantôt qu’il est mort sur scène, ce qui est faux, tantôt qu’il est mort sans sépulture et qu’il a été jeté en pâture à la fosse commune, avec les nécessiteux et les mendiants, ce qui est également faux. La vérité est que la mort de Molière est arrivée très subitement. Il n’a pas eu le temps de renoncer à sa profession de comédien pour bénéficier d’un enterrement chrétien, ce qui était la règle de l’époque. Le roi lui-même a dû intervenir auprès de l’archevêque de Paris pour « tolérer » un enterrement, mais sous son nom de baptême. C’est donc Jean-Baptiste Poquelin qu’on a enterré et non Molière. Mais, ce fantasme demeure et on continue à alimenter l’image d’un poète persécuté, d’un artiste que l’église aurait traqué jusqu’après sa mort.

Dessin sur la couverture du roman graphique « Molière, du saltimbanque au favori » (2022), de Martial Poirson et Rachid Maraï, dans l’exposition « Molière, fabrication d’une gloire nationale ». © Siegfried Forster / RFI

Vous êtes également spécialiste concernant le lien entre l’art et l’argent, entre la comédie et l’économie. Selon vous, Molière, aujourd’hui, aurait-il mis en scène ses pièces uniquement sur une scène de théâtre ou aussi sur des réseaux sociaux via de Facebook Live, des vidéos sur YouTube ou sur des plateformes de streaming comme Netflix ?

Probablement, parce que déjà en son temps, Molière était une vedette. Il a utilisé l’essentiel des moyens de communication de l’époque. Il a eu une très grande intelligence dans la façon dont il pouvait s’appuyer sur les médias pour pouvoir mener une véritable politique de gestion de son image. Et c’est un point commun qu’il a avec Louis XIV. Molière a un grand souci de son image et une grande capacité à utiliser tout ce qui est censé l’affaiblir. Il a détourné les accusations malveillantes sur sa vie ou sur son œuvre pour en faire des éléments de publicité. Donc, Molière est un homme public, une vedette, une star au sens le plus moderne du terme. Et s’il avait vécu aujourd’hui, il est probable qu’il ait pu tirer le meilleur parti possible de ces nouveaux moyens d’information et de communication qui sont les médias numériques.

Aujourd’hui, existe-t-il encore des détracteurs, des ennemis de Molière ?

Je ne dirais pas forcément des ennemis, mais en tout cas des adversaires. Nous ne sommes plus du tout dans une époque où l’Église catholique peut mener une guerre sans merci à l’égard de cet auteur qu’elle a qualifié obscène, athée, etc. En revanche, en devenant un élément incontournable du patrimoine national, Molière a suscité un nouveau type de critique, plutôt une critique sur sa fortune littéraire que sur son théâtre, mais qui contribue quand même un peu de marginaliser son théâtre. On le qualifie de « bourgeois », puisque c’est un théâtre qui est appris à l’école. On le qualifie d’« institutionnel », puisque c’est un théâtre porté par l’école et une grande partie des théâtres publics, mais n’oublions pas que Molière est peut-être le seul auteur de l’âge classique à être autant représenté dans les théâtres publics subventionnés, que dans les théâtres privés à vocation commerciale.

Maquette (2021) d’une reconstitution du décor du « Malade imaginaire », réalisée par Antoine Fontaine, d’après les recherches de Mickaël Bouffard, dans l’exposition « Molière, fabrication d’une gloire nationale ». © Siegfried Forster / RFI

Donc Molière suscite un certain nombre de controverses qu’on retrouve d’ailleurs dans le débat national autour de sa possible panthéonisation. Les adversaires de la panthéonisation de Molière ne sont pas forcément des adversaires de Molière, mais des adversaires de la place un peu encombrante qu’il a prise dans le roman national et dans les institutions républicaines. Ainsi, certains considèrent que la panthéonisation serait une espèce de goutte d’eau qui fait déborder ce vase de la notoriété – ou au contraire, cela stériliserait finalement cette création vivante qui s’invente au plateau génération après génération, et qui permet de garder un regard très libre et très créatif sur Molière. Finalement, on est plutôt dans la réticence que dans l’opposition, même si dans les collèges et lycées confessionnels, Molière est très peu joué encore aujourd’hui.

► Molière, la fabrique d’une gloire nationale, exposition à l’espace Richaud à Versailles, du 15 janvier au 17 avril 2022.

