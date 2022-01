«Les idées nouvelles» du Fipadoc 2022, le grand festival du documentaire

C’est le vaisseau amiral du documentaire en France. Ce lundi 17 janvier, le Fipadoc ouvre ses portes pour montrer dans les salles à Biarritz sa sélection de la meilleure création documentaire, 150 films du monde entier. Entretien avec sa présidente, Anne Georget.

Publicité Lire la suite

RFI : De nombreuses manifestations culturelles ont annulé ou reporté leur édition 2022 prévue au début de l’année. Le Fipadoc 2022 sera-t-il un festival de la résistance ?

Anne Georget : Un festival de résistance, je ne sais pas, mais j’espère que cela sera un festival du désir et de la convivialité. Dans le monde de la culture, il y a un immense besoin de se retrouver pour pouvoir finaliser des projets collectifs, des coproductions, etc. Et puis, pour que les créateurs retrouvent leur public, leurs œuvres sur des grands écrans.

Depuis toujours, le but du Fipadoc est de montrer le documentaire dans toutes ses formes. La crise de Covid et la montée des plateformes de streaming ont-elles changé les formes ou fait apparaître de nouveaux formats ?

Je crois que le documentaire a montré à quel point il était nécessaire. On a compris à quel point on avait besoin les uns des autres, le monde extérieur, et que notre existence n’avait de sens que dans des échanges avec les autres, avec le monde. Et le documentaire raconte ça. Il raconte les idées nouvelles de notre voisin et de notre « lointain ». Le documentaire est l’incarnation de ce besoin-là, de ce désir-là.

Après, techniquement, c’est vrai, les plateformes ont découvert la valeur du documentaire. Pendant les mois de confinement, on a bien vu à quel point la demande était forte sur ce genre. Du coup, ils ont rajouté un certain nombre de documentaires à leur proposition. Pour le reste, la télévision et le cinéma restent quand même la colonne vertébrale de nos métiers, pour le moment.

Avez-vous observé d’autres changements ?

Parmi les 1 500 œuvres envoyées, nous n’avons pas remarqué de tendance très forte, que ce soit par rapport à la durée ou la thématique des œuvres. Chacun a tracé son chemin, souvent assez difficile, pour passer entre les gouttes des interdictions de voyage, des difficultés à tourner dans la rue avec des personnes sans masque… L’année dernière, il y a eu une grande demande pour la fabrication d’œuvres d’archives. Pour répondre à ces difficultés de voyages, pas mal de gens se sont lancés dans des films toute archive. Dans le milieu professionnel à Paris, il était impossible de trouver une documentaliste toute cette année, parce qu’elles étaient toutes « bookées » sur des projets.

« Batata », un film de la réalisatrice libano-syrienne Noura Kevorkian. © Fipadoc 2022

Flee, du Danois Jonas Poher Rasmussen, un documentaire d’animation sur la vie d’un Afghan exilé, et d’ailleurs nommé aux Oscars. Est-il représentatif d'une nouvelle confiance en soi du genre du documentaire ?

Flee est un film absolument formidable et les Oscars ne se sont pas trompés, puisqu’ils l’ont nommé – et je me demande si ce n’est pas la première fois qu’un documentaire y soit nommé en trois catégories : Meilleur documentaire, Meilleur film d’animation et Meilleur film étranger représentant le Danemark. On sent bien que c’est une œuvre d’exception. C’est un film très poignant, très ambitieux.

Pour nous, il représente aussi l’idée que le documentaire s’empare de toute la grammaire du cinéma : images d’archives, images du réel, animations, etc. Tous les récits sont possibles. Et dès lors qu’il raconte des histoires vraies, toutes les formes de narration qui le permettent sont les bienvenues. Et c’est toute cette richesse qu’on a à cœur de montrer. Et l’utilisation de l’animation est quelque chose qu’on voit de plus en plus, soit en toute animation, c’est le cas de Flee, soit en séquences d’animation, et c’est quelque chose de tout à fait pertinent. Et ces œuvres sont incontestablement documentaires à mes yeux.

Parmi les 150 films programmés au Fipadoc, on ne trouve pas moins de douze films réalisés par des cinéastes africains ou ayant comme thème l’Afrique. Est-ce une surprise ?

Je n’ai pas d’explication pour cette forte présence de réalisateurs africains ou réalisatrices africaines ou de films ayant pour thème des problématiques africaines. Je suis ravie qu’il y ait toute une variété de regards qui racontent les réalités de ce continent. Mais je ne sais pas pourquoi, tout à coup, de nombreux regards se sont tournés vers l’Afrique. Il y a des mystères comme ça… On ne l’a réalisé qu’a posteriori, et on est très heureux de ça.

Prenon l'exemple du Dernier refuge, du réalisateur malien Ousmane Zoromé Samassekou sur la maison des migrants à Gao, au Mali. Pourquoi a-t-il réussi à entrer en compétition pour le Grand prix du documentaire international ?

Le Dernier refuge est un regard très renouvelé sur les problématiques de la migration. Depuis des années, nous avons chaque année de nombreux films sur cette thématique. De même que Shadow Game, des réalisatrices néerlandaises Eefje Blankevoort et Els van Driel, dans la catégorie Documentaire impact, ce sont deux regards décalés sur la migration par rapport à ce qu’on a pu voir ces dernières années.

Le Dernier refuge est un film formidable et il a déjà eu de grandes reconnaissances dans différents festivals. Il a réalisé ce projet dans un lieu qui est à mi-chemin de bien des parcours de migrations. Et il s’est mis dans le cheminement intérieur de personnages. Cela nous permet de réaliser ce que signifie ce départ, cet abandon de leurs amis, de leurs cultures, de leurs nourritures…

« Chine, le drame ouïghour », de François Reinhardt. © Fipadoc 2022

Dans la catégorie Documentaire impact, vous avez aussi programmé Chine : le drame ouïghour, du réalisateur français François Reinhardt. Il y aborde ce que certains considèrent comme un génocide, parlant de plus d’un million de personnes internées arbitrairement, travail forcé, tortures, stérilisations forcées… Sachant que la pression de la Chine sur les artistes ne cesse d’augmenter, faut-il aujourd’hui du courage pour réaliser un tel film et le montrer sur un festival en France ?

Depuis la fondation du Fipadoc, la catégorie du Documentaire impact est quelque chose de très important pour nous. Ce sont des films dont on pense qu’ils peuvent aider à la compréhension des choses, à l’alerte, afin que les gens se mobilisent sur telle ou telle thématique. Ce film sur le drame ouïghour est une enquête exceptionnelle, avec une perspicacité, de quelque chose extrêmement complet sur la politique chinoise qui cherche littéralement annihiler et la culture et physiquement ce peuple et la civilisation des populations ouïghoures.

Il faut certainement beaucoup de courage pour faire ce film. Il faut rendre hommage à tous les gens qui témoignent dans ce film. À un moment, il faut à tout prix essayer d’alerter pour enrayer cette machine infernale. En revanche, je ne trouve pas qu’il faille avoir un courage extraordinaire de programmer un film comme celui-là. C’est une bénédiction qu’il se soit inscrit au Fipadoc et on est ravi de lui donner le plus bel écho.

Dans tout le programme du Fipadoc, on ne trouve nulle part le mot « Netflix ». N’est-ce pas un sujet pour les professionnels du documentaire réunis à Biarritz ?

Le mot « Netflix » n’apparaît pas dans le catalogue parce que Netflix, pour le moment, a une certaine politique, un certain rapport avec les festivals. Il préfère de ne pas trop y participer, en tout cas en Europe. Il y avait un ou deux films qu’on aurait aimé voir inscrits. On avait demandé aux producteurs s’ils acceptaient de les inscrire. Ils ont vérifié auprès des dirigeants de Netflix si c’était possible, mais on leur a demandé de ne pas le faire. Malgré cela, nous avons bon espoir que, petit à petit, des liens se nouent et que cette politique change, parce que c’est triste pour les créateurs de ne pas bénéficier de tout ce qu’un festival peut apporter. C’est ce petit supplément d’âme dont un film peut se prévaloir quand il a été montré à un public d’un festival.

► À écouter aussi : Goût du Doc au Fipadoc: «la véracité des histoires fait l'umami du documentaire»

► Fipadoc, du 17 au 23 janvier 2022, à Biarritz.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne