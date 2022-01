«Chine, le drame ouïghour», un «documentaire impact» au Fipadoc

« Et si ce film permettait de faire pression sur la Chine ? » Le réalisateur français François Reinhardt a présenté au Fipadoc « Chine, le drame ouïghour », un documentaire méticuleux et unique en son genre, alors que le Parlement français s’apprête à voter ce jeudi 20 janvier une résolution dénonçant le « caractère génocidaire » des crimes perpétrés par la Chine contre la minorité musulmane des Ouïghours. Entretien.

RFI : Chine, le drame ouïghour raconte en images et avec des intervenants de premier plan l’internement arbitraire, le travail forcé, les salles de tortures, les stérilisations des femmes et les camps de concentration installés pour la population ouïghoure au Xinjiang. Est-ce la première fois qu’on regroupe dans un format très condensé et de façon très compréhensible tous les arguments actuels et historiques sur le drame ouïghour ?

François Reinhardt : À ma connaissance, c’est la première fois qu’on a pu assembler toutes les pièces du puzzle. Notre idée était de démontrer de manière implacable aussi le rapport historique de la Chine vis-à-vis de cette région ouïghoure qui s’appelle le Xinjiang. Jusqu’ici, les éléments étaient épars et on n’avait pas beaucoup de témoignages. C’est récent, les témoignages de Ouïghours sortis des camps. Mais il fallait comprendre sur le temps long les relations historiques entre le parti communiste chinois et les Ouïghours et le Xinjiang, cette région si particulière pour la Chine. À ma connaissance, c’est la première fois qu’on peut avoir une photo d’ensemble de ce qui se passe dans cette région du monde. Pour nous, c’était très important qu’on puisse comprendre pourquoi le parti communiste s’en prend à ce point à cette ethnie, ce qui leur fait peur et quels sont les objectifs derrière cette répression massive au Xinjiang.

Ainsi on découvre que derrière cette répression totalitaire, il y a l’enjeu de l’énorme richesse en ressources naturelles de la région. Le Xinjiang représente aussi la porte d’entrée et de sortie pour les Nouvelles routes de la soie, le projet géant du président Xi Jinping pour faire de la Chine une superpuissance, sans oublier l’idéologie dominante donnant le pouvoir à l’ethnie majoritaire des Han.

Globalement, l’idée, c’est d’unifier la Chine. La Chine veut retrouver ses frontières de l’époque Xin, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, à l’époque où l’empire chinois était le plus grand et comprenait la Mongolie, le Xinjiang, le Tibet, Taiwan, Hong Kong. C’est l’époque où la Chine était la plus importante, la plus forte et la plus grande géographiquement. Xi Jinping veut retrouver ces frontières géographiques. Il est très important de savoir cela. Il veut retrouver la dimension de la Chine à l’époque des grands empires.

Et les autres raisons ?

Ils veulent unifier la population chinoise. Il y a un déséquilibre démographique très important. Les Han, l’ethnie principale en Chine, représentent 92 pour cent de la population. À côté d’eux, il y a 55 autres ethnies, dont les Ouïghours qui représentent à peu près 11 millions de personnes. Et ces 55 ethnies ont leur propre langue, coutumes, cultures, vêtements… À Pékin existe même un parc des minorités où l’on peut aller visiter non seulement des paysages pittoresques qui ont été refaits en carton-pâte des provinces chinoises, mais aussi les gens dans leurs accoutrements. Il y a un côté exposition universelle ou coloniale du début du XXe siècle en Europe… L’idée est que tout le monde, toutes ces ethnies rentrent dans le moule, qu’elles ressemblent toutes à de bons petits Chinois – je dis cela sans mépris pour la population chinoise. L’idée est que tout le monde soit dans le même moule. Ce qu’ils s’appellent dans la nouvelle théorie des minorités ethniques « un creuset ». Ils veulent fondre toutes ces ethnies pour qu’il ne reste qu’une ethnie. Évidemment, cela serait l’ethnie des Han, puisqu’elle est déjà démographiquement la plus importante.

L’un des intervenants dans le film affirme que « le Xinjiang est le trou noir de l’information ». Est-ce toujours le cas ?

Oui, c’est toujours le cas, plus que jamais. Depuis que Xi Jinping est au pouvoir, la région Xinjiang s’est fermée. Et de plus en plus chaque année. Aujourd’hui, pour obtenir un visa pour se rendre au Xinjiang, une de nos équipes l’a fait, il faut quand même trouver des moyens un peu détournés pour pouvoir s’y rendre, pour pouvoir y filmer. Et on a quasiment la certitude d’être contrôlé par des policiers en permanence, d’être contraint de ne pas pouvoir aller là où l’on souhaite. Cela reste un trou noir de l’information, sauf quand les autorités chinoises décident d’organiser un voyage de presse pour vanter les merveilles de cette région. Ils ne laisseront jamais ni un journaliste chinois (qui de toute façon ne s’y risquerait pas) ni un journaliste étranger se balader librement au Xinjiang pour poser des questions à la population. Le journaliste serait tout de suite arrêté, mais surtout les personnes qui répondraient aux questions seraient tout de suite arrêtées et on ne sait pas ce qui pourrait leur arriver par la suite. C’est extrêmement dangereux.

En tant que réalisateur que risquez-vous d’avoir fait ce film ?

Je pense que je ne risquerai rien du tout. Peut-être un peu de trolls sur internet, etc. Avec ce film, je ne vais rien apprendre aux dignitaires chinois. Tout ce qu’il y a dans le film, ils le savent déjà très bien. Ces dernières années, l’ambassadeur de la Chine en France a eu des mots assez durs vis-à-vis de certains chercheurs, certains diplomates ou certains journalistes en France. En fait, ils s’en prennent souvent aux messagers, mais ils ne reviennent jamais sur les faits qu’ils ont énoncés. Moi, je suis réalisateur français. Nous sommes un pays qui se réclame d’être un pays des droits de l’Homme. La France a pris la présidence de l’Union européenne pour six mois. Je pense que notre travail est aussi de nous tenir debout et d’expliquer ce qui se passe dans certains pays, pour dire aux compatriotes français ou européen : il faut peut-être agir ou réagir maintenant. Il faut peut-être se tenir debout face à ces régimes.

Le film évoque plusieurs fois le terme d’un « génocide culturel », mais quand on voit les camps de concentration dont les spécialistes estiment le nombre à 1 400 dans le pays, avec ses salles de tortures et les témoignages de viols, de stérilisations forcées et d’autres violences massives et systémiques, il semble clair que les crimes vont bien au-delà d’un génocide « culturel ».

Dans les termes juridiques, le « génocide culturel » n’existe pas. Mais on sent bien ce qu’il y a derrière, l’effacement de tout ce qui fait l’identité d’un peuple. Donc, génocide culturel n’est pas un mot juridique, mais qui signifie quand même beaucoup de choses et il est bien employé dans ce cas-là, quand on ne peut plus prier, parce que la religion est interdite. Le seul culte autorisé en Chine est celui de tous envers le parti communiste chinois. On n’a pas le droit d’avoir d’autres idoles que le petit livre rouge, Mao Tse-toung ou Xi Jinping. Pour prendre un exemple très trivial de ce à quoi les Ouïghours sont confrontés aujourd’hui : chez un Ouïghour qui a une boucherie, tous ses couteaux sont identifiés, il y a une traçabilité. Si son couteau est retrouvé sur une scène de crime, on va savoir à qui il appartient. Quand on est chez soi, on a un QR code sur la porte de la maison et si la police passe, elle peut scanner le QR code et vérifier qui habite chez vous. Si quelqu’un d’autre est là, il est emmené dans un poste de police pour vérification. Tous les comportements de la population sont devenus suspects. Plus personne ne vit librement au Xinjiang. Cela n’existe plus.

Et les familles ouïghoures sont même forcées d’accueillir dans leur maison des Chinois de l’ethnie Han.

Effectivement, le gouvernement chinois a demandé à plus d’un million de Chinois Han de se rendre au Xinjiang, dans les familles, pour ce qu’ils appellent « Les semaines de l’unité ethnique ». Ils s’invitent à passer une semaine, nuit et jour, dans les maisons, auprès de la population ouïghoure, avec un questionnaire. Ils doivent vérifier que les Ouïghours sont bien des bons petits soldats du régime et qu’ils se comportent comme le parti communiste chinois le souhaite.

Votre film concourt dans la catégorie « Documentaire impact ». Quel impact souhaitez-vous susciter avec Chine, le drame ouïghour ?

Si ce film a un impact, c’est d’abord dans la conscience de chacun. Par exemple, si les gens qui voient ce film se disent : comment, à mon échelle, puis-je agir ? Cela serait déjà énorme. Les moyens d’action sont divers : il y a le fait de se rapprocher de ses députés pour que, au niveau politique, se passe quelque chose. Faire attention à sa propre consommation, pour ne pas alimenter le travail forcé en cours au Xinjiang. Donc, essayer de limiter certaines marques dont on sait que parmi leurs fournisseurs il y a des sous-traitants qui utilisent le travail forcé des Ouïghours.

À deux reprises, Michèle Bachelet, la Haute Commissaire aux droits humains, a demandé à se rendre au Xinjiang pour faire ses propres investigations. La Chine n’a pas vraiment refusé, mais a mis des conditions telles que finalement le voyage n’est pas possible. Cela serait un impact formidable, si ce film permettait aux Nations unies, aux députés, aux parlementaires, de faire pression sur la Chine, pour qu’ils aillent vraiment voir ce qui se passe là-bas. Pour l’instant, même pendant la pandémie de Covid, ils n’ont pas laissé l’OMS faire son travail. Comme dit l’un des interlocuteurs dans le film, la Chine est un partenaire en rupture. Ils veulent jouer dans la même cour que nous, mais selon leurs propres règles qui sont aux antipodes de nos valeurs.

► Chine, le drame ouïghour, de François Reinhardt, au Fipadoc 2022, et le 8 février sur arte.fr.

