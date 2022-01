Fipadoc: «Shadow Game», le «jeu» de jeunes migrants d’Afrique et d’Asie pour passer les frontières

« Do or die! » « Fais-le ou crève ! » C’est un « jeu » souvent mortel, joué par de jeunes mineurs qui n’ont plus rien à perdre. Les migrants du « Shadow Game » fuient la violence et la guerre au Soudan, Pakistan, Afghanistan... Pour réaliser leur rêve d’une vie meilleure, ils doivent passer sur la route vers l’Europe des frontières inimaginables. Coûte que coûte.

Les réalisatrices néerlandaises Eefje Blankevoort et Els Van Driel ont essayé de comprendre leur « jeu » en utilisant aussi les images tournées par les jeunes lors de leurs périples, pour cocréer un film du point de vue des jeunes migrants. Entretien au Festival international du documentaire (Fipadoc) à Biarritz.

RFI : Shadow Game, « jeu de l’ombre », de quoi s'agit-il ?

Els Van Driel : C'est un terme ironique pour désigner le passage des frontières. C'est un terme que les migrants et les réfugiés utilisent. C'est comme un mécanisme de survie pour survivre à cet horrible voyage, pour pouvoir traverser les frontières afin de trouver une protection ou un asile en Europe. Pour cela, ils appellent cela un « jeu ». Il y a différents niveaux dans ce jeu, et aussi différentes façons de le jouer. Vous pouvez soit marcher, en traversant la frontière à pied, soit prendre un train, mais bien sûr pas un train normal. Vous voyagez sous un train, ou entre deux wagons. Vous pouvez aussi prendre le « taxi ». Ce n’est pas un taxi normal, mais un « taxi » dans lequel des centaines de personnes sont entassées. Nous avons entendu ce mot « game » pendant le voyage de ces réfugiés. C'est un jeu qui se joue dans l'ombre de notre Europe, de l'autre côté de la frontière. Nous sommes du côté du soleil et eux sont du côté de l'ombre de nos frontières. Pour cela le film s'appelle Shadow Game.

Vous filmez vous-même, mais vous utilisez dans votre film aussi des vidéos réalisées par les jeunes eux-mêmes. Quelle est la particularité dans votre façon de filmer ces jeunes migrants arrivant en Europe ?

Pour nous, c’était important de donner une voix aux sans-voix, de donner une voix aux enfants en fuite. Ils se déplacent tout seuls, sans leurs parents. Ils n'ont accès à rien, pas de communication, pas d'aide juridique ou médicale, pas d'école, pas de protection du tout. Nous nous sommes demandé : que se passerait-il si nous racontions l'histoire de leur point de vue ? Et ces jeunes font partie d’une génération de conteurs. Ils ont leurs smartphones, ils mettent leurs histoires sur les médias sociaux. Nous avons découvert qu'ils voulaient vraiment documenter leur voyage, parce qu'ils n'arrivaient pas à croire à quel point ils ont été confrontés à des retours en arrière terrifiants pendant ce voyage horrible. Pour cela nous avons voulu faire ce film ensemble. C'est comme une cocréation avec ces jeunes.

« Shadow Game », un documentaire présenté au Fipadoc 2022 par les réalisatrices néerlandaises Eefje Blankevoort et Els Van Driel. © Fipadoc 2022

Ici au Fipadoc, votre film a été sélectionné pour la catégorie Documentaire impact. Quel est l'impact que vous cherchez avec ce film ?

Nous aimerions que tous les Européens voient ce film, car c'est notre Europe. Et notre Europe viole les droits des enfants à grande échelle. Pour nous, il est très important que tout le monde connaisse ces violations des droits de l'enfant. Nous voulons que cela change, que nous ayons des passages sûrs pour que les enfants trouvent une protection en Europe. Ce sont des enfants qui fuient la guerre. Ils ont le droit de trouver une protection. Aujourd’hui, ils ne peuvent même pas demander l'asile, car ils sont repoussés, battus et même torturés. Tous les Européens devraient voir ce film et nos politiciens devraient le voir en premier, car ils peuvent le changer.

L'un des enfants du film vient du Soudan, Faiz, 17 ans. Quelle est son histoire ?

Ce garçon, Faiz, est comme un leader né. Il s'est enfui du Darfour, du Soudan, sur la route de la Libye. Et nous savons tous que la Libye est un enfer. Il a été torturé là-bas. Il a été vendu comme esclave plusieurs fois avant d'atteindre l'Italie. Et il n'avait que 17 ans. Son grand rêve était de devenir président du Darfour. Il pensait donc qu’il pourrait recevoir en Angleterre une éducation lui permettant de se développer et de devenir président du Darfour. Maintenant, il est en France et a un statut pour rester éventuellement. Il va bien et il sera magnifique. Il sera un citoyen merveilleux.

