Fipadoc: «The Balcony Movie», l’incroyable film tourné en haut d’un balcon

Un cadre, un film. Du très grand cinéma. Il faut l’avoir vu avec ses propres yeux pour le croire. Pendant deux ans et demi, le réalisateur polonais Pawel Lozinski, assis sur le balcon au premier étage de son appartement à Varsovie, a hélé, interrogé et filmé depuis son balcon les passants sur le trottoir devant son immeuble. Et ces confessions de rue sur le sens de la vie nous bouleversent avec humour, profondeur et sagesse. Le coup de cœur au Festival international du documentaire à Biarritz.

RFI : Vous offrez aux spectateurs du Fipadoc l’occasion de regarder le premier « film de balcon » de leur vie. Et beaucoup parmi eux vous ont posé la question quel genre de film vous êtes en train de réaliser. Après avoir terminé The Balcony Movie, savez-vous aujourd’hui ce que vous avez réellement fait ?

Pawel Lozinski : [Rires] C’est une bonne question pour les spectateurs. Moi, je ne sais pas. Je leur ai dit que c’est un film sur le sens de la vie. Tout a commencé quand je n’avais pas d’idée pour un nouveau film. Je voulais m’arrêter pendant un certain temps et réfléchir sur une histoire, regarder et écouter autour de moi. J’avais décidé de changer les règles. Je ne voulais plus courir après les sujets, mais juste attendre et laisser le monde venir vers moi, laisser le monde entier entrer dans mon cadre. C’est ce que j’ai fait pendant plus de deux ans et demi assis sur mon balcon.

Quand vous avez parlé, assis sur votre balcon, avec les passants sur le trottoir en bas, étiez-vous surpris de la profondeur et la sagesse des gens ?

Oui, parce que, au début, j’avais peur que cette distance de cinq mètres entre moi et mes interlocuteurs soit trop grande. Je craignais qu’ils ne me parlent pas ou d’obtenir seulement des conversations superficielles. Finalement, j’ai l’impression d’avoir créé une sorte de confession séculaire pour eux. Comme j’étais toujours là, je suis devenu une sorte de meuble. Ils savaient qu’ils peuvent venir tous les jours me voir et raconter leurs histoires. Certains revenaient régulièrement. Ainsi, ils sont devenus les rôles principaux de mon film. Leur honnêteté et leur esprit d’ouverture m’ont grandement surpris. Ils n’avaient pas peur de partager tout cela avec moi. Je pense que les gens ont vraiment ce besoin d’avoir l’attention de quelqu’un, d’être écoutés, pour avoir le sentiment d’exister.

Vous avez rencontré des personnages d’une diversité surprenante, une femme enceinte qui vous présentera plus tard fièrement son bébé, une petite fille avouant de ne connaître aucune chanson par cœur, d’autres racontent leur divorce ou leur homosexualité. Ou cet homme qui a dormi dans sa voiture devant votre immeuble, parce qu’il a été licencié. Quelle est la rencontre qui vous a marqué le plus ?

Il y en a tellement, mais j’aime beaucoup ma rencontre avec l’homme qui venait de sortir de la prison et qui est ensuite devenu un ami, cherchant mes conseils. Il y a aussi notre gardienne d’immeuble qui a, tous les jours, en été comme en hiver, nettoyé le trottoir devant l’immeuble, donc aussi le cadre de mon film. Elle est une sorte de Sisyphe, mais une Sisyphe heureuse, car elle a trouvé dans son travail un sens pour sa vie. Ou la jeune femme très timide qui porte le même nom que ma femme, Agnieszka. Au début, elle ne voulait même pas parler avec moi, mais finalement elle a décidé de se mettre devant la caméra. On a noué des liens et aujourd’hui elle me salue dans la rue. Cela s’est transformé en une sorte de communion entre la protagoniste et le réalisateur. Normalement, quand vous faites des documentaires, vous devez souvent faire accoucher des histoires, pousser les gens à raconter des choses. Dans mon The Balcony Movie, grâce à la distance entre le balcon et le trottoir, ils se sentaient totalement libres à répondre ou pas, à rester dans le champ de la caméra ou de sortir du cadre.

Vous n’avez jamais eu une réaction violente après avoir posé une question ?

Non. J’étais toujours très sympa, très poli et en permanence souriant. Quand vous voulez quelque chose de bon des gens, il faut être gentil. J’ai essayé à comprendre tout le monde, même les jeunes hommes de l’extrême droite qui défilaient dans la rue devant mon immeuble lors de la Journée de l’indépendance de la Pologne. Je ne les aime pas, mais je peux parler avec eux et écouter ce qu’ils ont à raconter.

Votre film est entièrement défini par le cadre. Après cette expérience très courageuse de se limiter et se confier à un cadre, avez-vous le sentiment que chaque cadre peut être transformé en un film ?

Je pense que chaque cadre pourrait devenir un film, mais en ce qui me concerne, ce cadre devrait être plein de caractères intéressants. S’il y a des personnages, je peux faire un film. Bien entendu, si je pose la caméra ailleurs, le résultat sera différent, dans une autre ville, le film sera également différent. Pour revenir à la question quel genre de film j’ai réalisé, je dirais que c’est une sorte de comédie humaine. À la fin, le spectateur a un sentiment d’espoir que la vie est belle et vaut bien être vécue, car beaucoup de gens pensent comme vous, ont les mêmes problèmes que vous… Nous ne sommes pas seuls sur terre. Les personnes dans le film sont comme un miroir pour chacun entre nous.

Votre film, est-ce une réflexion sur notre époque et la société d’aujourd’hui ?

Au début, je voulais faire un film juste sur des êtres humains. Après, j’ai décidé de rajouter des éléments politiques. Aujourd’hui, en Pologne, tout devient malheureusement politique. Si vous êtes gay ou lesbienne, vous êtes considéré comme un ennemi de notre gouvernement conservateur nationaliste. Pour cela, j’ai décidé d’inclure dans le film un vieil homosexuel qui, jusqu’ici, n’avait jamais osé dire publiquement d’avoir vécu pendant quarante ans avec son partenaire. Devant ses voisins, il avait toujours caché son amour et déclaré qu’il s’agit de son frère. Ou la jeune lesbienne qui se promène avec son amie et leur fille… C’est quelque chose qui est totalement interdit aujourd’hui en Pologne. Nous vivons comme dans une République islamique, avec cette Église catholique au pouvoir. Ainsi j’ai compris que je ne pouvais pas faire l’impasse sur le fait de dire aussi quelque chose sur la vie contemporaine en Pologne.

