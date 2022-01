«La Mort de Jésus»: l’Évangile selon John Michael Coetzee

Prix Nobel de littérature 2003, le Sud-Africain J. M. Coetzee est l’auteur de 13 romans, de trois récits autobiographiques, de recueils de nouvelles et d’essais littéraires. Admiré pour sa prose sans concession, l’écrivain qui a pris la nationalité australienne, est considéré comme l’un des plus grands romanciers anglophones contemporains. Son dernier opus La Mort de Jésus, paru en français cet automne, témoigne de la puissance d’imagination de ce maître prosateur.

Publicité Lire la suite

Après L’Enfance de Jésus et L’Éducation de Jésus, John M. Coetzee livre avec La Mort de Jésus, l’ultime volume de sa trilogie aussi romanesque que philosophique. Écrite dans une langue épurée et mordante, devenue la marque de fabrique du Prix Nobel de littérature sud-africain, l’ensemble se distingue de l’œuvre profondément laïque de l’écrivain, qui puise cette fois son inspiration dans la symbolique de la nativité, située dans un contexte résolument post-moderne et peut-être même post-vérité. L’auteur ne fait-il pas dire à son protagoniste que « les choses n’ont pas besoin d’être vraies pour être vraies » ?

La trilogie de Jésus est une réflexion sur le devenir de la pensée dans une société renouvelée, où les anciennes certitudes ont cédé la place à des interrogations sur le sens de la vie, sur ce que cela veut dire d’être humain dans un monde sans mémoire, sans passions et sans émotions où l’auteur a campé son récit.

Réincarnation de la sainte famille

On est au commencement d’un nouvel ordre social et moral incarné dans la trilogie par les protagonistes : le jeune David et ses parents adoptifs. Réincarnation de la sainte famille, le trio est au cœur de l’histoire, une histoire à mi-chemin entre l’allégorie et la prophétie sur le devenir humain. Il y a du Jésus dans le personnage du petit garçon qui prend au dépourvu les adultes par son indépendance d’esprit et par ses questionnements sur l’existence qui n’ont rien d’enfantin. Ses parents ne sont pas sans rappeler l’aventure du couple formé par Joseph et la vierge Marie.

C’est sur un bateau de migrants que David, à peine 4 ans, abandonné de ses parents biologiques, fait la connaissance de Simon, qui devient son père adoptif. Sensible à la situation du gamin, celui-ci prend sous son aile l’orphelin lorsque leur embarcation accoste les plages d’un pays inconnu, où l’on parle espagnol. Ils apprennent ensemble à s’adapter à leur nouvelle vie, à parler une nouvelle langue. Ils rencontrent aussi Inès qui les rejoint pour servir de mère de substitution au petit David.

Si, chemin faisant, David se révèle être un garçon exceptionnel, il se montre aussi réfractaire à l’éducation classique, obligeant Simon et Inès à fuir la grande ville pour échapper à la scolarisation forcée. La famille s’installe en province où les parents peuvent prendre en charge eux-mêmes l’éducation de leur enfant. Dans la ville d’Estrella où la famille finit par trouver refuge, ils inscrivent leur garçon à une Académie de danse. David s’y épanouit au contact d’un couple de danseurs qui l’initient à la grâce de la musique et du ballet. Le drame éclate lorsque la belle ballerine de l’Académie des arts est assassinée par le gardien de l’immeuble aux pulsions incontrôlées.

La « Passion » de David

La couverture de La Mort de Jésus, troisième volume de la trilogie romanesque de l'écrivain sud-africain Coetzee. © Editions du Seuil

David a une dizaine d’années lorsque s’ouvre le troisième volet de la trilogie, La Mort de Jésus. Dès les premières pages, on voit le jeune garçon affirmer son esprit d’indépendance en quittant ses parents pour aller habiter avec des orphelins de la ville. « Je veux devenir qui je veux », affirme-il à ses parents qui lui rappellent en vain qu’il n’est pas un orphelin. Atteint d’un mal mystérieux, David va être obligé de regagner le foyer familial.

L’allégorie biblique est renforcée dans ce volume à travers notamment la thématique du martyr du jeune David, racontée quasiment sur le mode de la Passion. Durant son agonie, David est entouré de ses amis de l’orphelinat et des bas quartiers de la ville venus l’écouter raconter des épisodes de Don Quichotte, le seul livre qu’il a lu et qu’il connaît par cœur. Ce sont peut-être les plus belles pages du roman où l’inattendu et le sublime cohabitent avec le tragique.

Pour ses disciples et ses amis, David est un être exceptionnel, « venu d’une étoile invisible » pour « secouer » les hommes et femmes d’Estrella « avec une vision nouvelle ». Des mythologies se forgent autour de ce garçon « divin ». Seront-elles le fondement d’un nouvel Évangile ? Qui en sera l’auteur ? Nul autre que le père du garçon, puisque malgré les malentendus qui ont empoisonné leur vie commune, l’agonisant a confié à son père la mission de raconter les actions de son fils qui n’est pas son fils, tout en lui faisant promettre de ne pas essayer de le comprendre. Car « quand tu cherches à me comprendre, ça gâche tout », lui a-t-il répété !

Ce duel incessant entre l’esprit et l’émotion fait la force de la trilogie de Jésus qui de par ses intertextualités philosophiques et religieuses demeure un récit inattendu dans l’œuvre de Coetzee. Elle n’en hante pas moins l’imagination de ses lecteurs.

La mort de Jésus, par J. M. Coetzee. Traduit de l’anglais par Georges Lory. 240 pages, 20 euros.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne