César 2022, qui succédera à «Adieu les cons»?

L’Académie des César a dévoilé ce mercredi 26 janvier les films nominés pour la cérémonie 2022. L’année dernière, « Adieu les cons », d’Albert Dupontel avait remporté sept trophées. La cérémonie aura lieu le 25 février prochain et tentera de faire oublier la pandémie. Quelque 4 363 professionnels du cinéma, membres de l'Académie, auront un mois pour voter et départager les films nommés dans 24 catégories.

Avec 15 nominations, Illusions perdues part grand favori des prochains César. Ce film d'époque, sélectionné au festival de Venise et salué par la critique, avait attiré 850 000 spectateurs en salles, séduits par cette satire du milieu de la presse du XIXe siècle aux échos contemporains. L'Académie des César consacre cette adaptation d'Honoré de Balzac, nommée dans les catégories reines : Meilleur film et Meilleur réalisateur pour Xavier Giannoli.

Viennent ensuite deux films musicaux avec respectivement onze et dix nominations : Annette, l'opéra rock de Leos Carax pour lequel l'Américain Adam Driver pourrait remporter le prix du Meilleur acteur et les frères Maël le prix de la Meilleure musique, ainsi que le vrai faux biopic de Céline Dion, Aline, signé Valérie Lemercier.

Les César ne boudent pas les succès au box-office. Bac Nord, le thriller musclé sur des flics ripoux marseillais, cumule sept nominations, dont Meilleur réalisateur pour Cédric Jimenez, Meilleur film, et Gilles Lellouche nommé au César du Meilleur acteur.

Enfin cette année, et après les scandales accusant l'Académie des César de favoritisme et manque de diversité, trois femmes sont nommées dans la catégorie du meilleur réalisateur : Audrey Diwan, pour L'Événement, Valérie Lemercier pour Aline et Julia Ducournau pour son film d’horreur Titane qui avait remporté la Palme d’or au Festival de Cannes.

