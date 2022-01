«Les promesses» au cinéma ou comment faire de la politique autrement?

Le pouvoir, le rapport aux décisions, à la citoyenneté, cette arène reste encore peu exploitée dans le cinéma français. Que se passe-t-il au niveau le plus proche des citoyens, les villes ? Fait rare dans le cinéma, le film « Les promesses » de Thomas Kruithof réussit à concilier aspect documentaire et suspense en braquant ses projecteurs sur une mairie de banlieue.

Il y a bien eu les succès de Quai d’Orsay de Bertrand Tavernier ou de L’exercice de l’État de Pierre Schoeller. Mais ces films évoluaient dans les hautes sphères, les cabinets ministériels. Dans Les promesses, Isabelle Huppert incarne une maire qui a prévu de ne pas se représenter après deux mandats. Mais on lui fait miroiter une entrée au gouvernement. Et cette promesse non tenue va déclencher son ambition.

L'enjeu du film, c'est la rénovation d'une cité qui tombe en ruines. Reda Kateb, qui incarne le directeur de cabinet de cette maire de banlieue, se félicite qu'un film soit un thriller en parlant logement insalubre et politique publique.

Comment réinventer la politique ?

« Comment cela se fait-il que cela ne soit pas plus au cœur des débats politiques aujourd’hui en précampagne présidentielle ? On ne parle pas des banlieues autrement que sous l’angle de la délinquance, de la police, de l’islamisme… Moi, les gens que je rencontre, notamment quand je vais tourner dans ce quartier de la cité du Chêne Pointu, à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, pour faire ce film, ce sont des gens qui prennent soin. C’est un véritable tissu social. Rien que ça, un film qui se passe en banlieue et dans lequel on ne voit pas un voyou et un flic, c’est quand même quelque chose. »

Peut-on faire de la politique autrement ? La réinventer ? Est-ce à l’échelon municipal que vit le cœur battant de la politique ? Autant de questions que suscite, avec intelligence, ce film très réussi.

