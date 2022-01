Neil Young retire ses chansons de la plateforme Spotify, leader mondial du «streaming» musical

Neil Young est un artiste engagé et qui le prouve une nouvelle fois. S‘il est dans l’actualité, ce n’est pas pour une sortie de disque, mais pour la décision assez spectaculaire qu’il vient de prendre. Neil Young retire sa musique de la plateforme d’écoute Spotify, qui est le leader mondial du « streaming » musical.

Cette décision de Neil Young est loin d’être une petite perte pour Spotify. La page de cet artiste très prolifique (il a sorti à ce jour 43 albums studio) compte en moyenne plus de 6 millions d’auditeurs par mois et près de 2 millions et demi d’abonnés. Ajoutez à cela la mauvaise publicité que ne manquera pas de causer cette affaire pour la plateforme suédoise. Neil Young avait lui montré clairement sa détermination depuis quelques jours en menaçant de claquer la porte.

Le podcast « antivax » qui fâche

« C'est Joe Rogan ou moi », avait-il écrit à sa maison de disques. En cause, il y a donc ce podcast du comédien et animateur de radio Joe Rogan, acheté une fortune par Spotify qui en a acquis l’exclusivité il y a un peu plus d’un an : 100 millions de dollars. Intitulé The Joe Rogan Experience, celui-ci comporte des centaines d’épisodes. Son audience atteint des sommets : elle est estimée à une dizaine de millions de personnes en moyenne pour chaque émission. Et le problème, c'est que dans ce podcast, il multiplie ses positions hostiles au vaccin anti-Covid-19. Il fait notamment la promotion de traitements non confirmés et non autorisés.

Dans la lettre envoyée à sa maison de disque Neil Young est clair : « Il faut que Spotify sache que je veux que ma musique soit immédiatement retirée de leur plateforme. (…) Ils peuvent avoir Rogan ou Young. Pas les deux écrivait-il le 25 janvier 2022. L’artiste évoque dans ce même document « la diffusion de fausses informations causant potentiellement la mort de ceux qui y croient. »

Des chansons et des valeurs qu'il défend publiquement

Neil Young, artiste engagé à gauche est un habitué des coups d’éclat. Il n'hésite pas à faire connaître publiquement ses combats, voire à les porter devant la justice. En août 2020, il avait porté plainte contre l’équipe de l’ancien président Trump qui utilisait certaines de ses chansons lors de meetings électoraux durant la campagne présidentielle.

Les fans du chanteur qui sont aussi abonnés à Spotify vont donc devoir ressortir leur CD ou leurs disques vinyle. Ou alors s’abonner à d’autres plateformes concurrentes comme Deezer et Apple Music où la musique de la star canadienne reste évidemment disponible dans son intégralité.

