Les «souvenirs positifs» du chorégraphe franco-sénégalais Amala Dianor

Amala Dianor, le chorégraphe et danseur franco-sénégalais a le vent en poupe avec une grosse tournée en cette saison et actuellement deux spectacles à l'affiche, dont « Siguifin », une pièce à plusieurs mains, où il s'entoure de trois jeunes chorégraphes africains du Burkina Faso, Mali et Sénégal. Dans un autre spectacle, il réunit deux pièces courtes, « Point Zéro » et « Wo-Man », au Théâtre de la Ville à Paris, au sein de la programmation du festival Faits d'hiver.

Point Zéro est né durant le premier confinement. « On était totalement dans cette incertitude du futur », explique Amala Dianor, « alors, on s’est dit, si ça se trouve, on ne pourra plus jamais redanser. Du coup, je me suis dit : si jamais, on aura l’opportunité de retourner sur scène, cela serait quand même bien d’y être. Et surtout de le partager avec des amis pour reconvoquer ces souvenirs positifs que j’ai de la culture hip hop. »

Sur scène, trois corps très différents. Celui d'Amala Dianor : fluide, magnétique, aux mouvements coulants. Mathias Rassin : une présence plus brute, une sorte de force tranquille. Et entre les deux la présence féminine, puissante et gracieuse à la fois de Johanna Faye.

La vitalité de Nangaline Gomis

Dans Wo-Man, Amala Dianor transmet son solo Man Rec. « Le fait de le transmettre à une jeune danseuse qui, de surcroît est métisse sénégalaise, était un angle plus intéressant, parce qu’elle pouvait donner une nouvelle fraîcheur, une nouvelle tonalité à ce solo qui commence à faire le tour du monde et beaucoup de gens ont vu à travers le corps et la vitalité de Nangaline. »

Nangaline Gomis, merveilleuse jeune danseuse, et un spectacle d'une heure d'une grande beauté que propose Amala Dianor, entre hip hop, danse contemporaine et rythme africain.

[Vidéo] Amala Dianor, le hip hop pour boussole

► Wo-Man / Point Zéro, chorégraphies d'Amala Dianor, jusqu'au 29 janvier au Théâtre de la Ville/Les Abbesses, à Paris.

