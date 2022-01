Djarah Kan: «La neutralité est le vrai sens du mot privilège»

Jusqu’au 20 février, l’Institut culturel italien de Paris ouvre ses portes à une exposition d’artistes afro-descendants. Dans ce cadre, l’écrivaine italienne Djarah Kan est venue présenter son livre qui aborde les discriminations de genre, de race et de classe dans l’Italie d’aujourd’hui.

Née en 1993 à Santa Maria Capua Vetere, dans la province de Caserte en Campanie, Djarah Kan a grandi dans un centre d’accueil pour réfugiés à Castelvolturno, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Naples. Enfant, elle a observé le monde des associations et des ONG, ce qu’on appelle communément en Italie le « troisième secteur », entre public et privé, et tout ce qui s’y jouait de pouvoir entre aidants et aidés, entre Blancs et non-Blancs.

Sa mère, Ghanéenne, avait à cœur de parler un italien parfait, quand certains de ses compatriotes se refusaient à apprendre la langue d’un pays qu’ils jugeaient raciste. Militante, celle-ci faisait le lien entre le centre et le monde du dehors, portée, se souvient l’écrivaine, par l’antiracisme irénique des années 1990, fait de confiance en la pacification des rapports et de rencontres avec « l’autre ».

Une femme noire dans l’Italie d’hier et d’aujourd’hui

« La crise de 2008 a mis fin à cette immense illusion », poursuit-elle, « quand l’argent s’est mis à manquer. On a érigé des murs de plus en plus violents, symboliquement jusqu’au milieu de la Méditerranée. » Cette violence raciste, elle en témoigne dans son premier livre, Ladri di dente [« Voleurs de dent »] (People, 2021), non encore traduit en français, où un récit intitulé Chasseuses de nègres évoque une expédition punitive menée en 2011 par des femmes italiennes contre des prostituées nigérianes, accusées de leur voler leur mari.

« Elles n’affrontaient pas l’homme, il était trop puissant, commente-t-elle. Ces femmes, c’était l’ennemi auquel elles pouvaient faire payer leurs frustrations. » C’est ce qu’elle nomme dans son livre le « privilège des servantes », celui qui permet de conserver les systèmes de domination, en donnant aux opprimés la possibilité de s’en prendre à des personnes encore plus défavorisées qu’eux.

Reste le vrai problème, la traite de ces femmes qui est rendue possible par l’absence de régularisation. « Alors on ferme les yeux sur les brutalités pour ne pas appliquer une solution qui effraie. » Par ailleurs, l’hypersexualisation des femmes noires plonge ses racines dans le passé colonial. Elle rappelle dans son livre comment, dans les années 1980, le journaliste vedette Indro Montanelli pouvait s’enorgueillir à la télévision d’avoir épousé durant la guerre d’Éthiopie une enfant de douze ans.

En finir avec le silence et la négation

Bien qu’elle ne soit jamais allée en Afrique, Djarah Kan a dû attendre 2018 pour obtenir la nationalité italienne – historiquement liée au droit du sang. « On ne m’a pas donnée la nationalité, on me l’a concédée, et le critère essentiel était celui des revenus. Au racisme, s’ajoute le classisme. Interdire aux pauvres de voter, c’est ce que faisait la Rome antique. »

Sa mère voulait écrire un livre, elle n’en pas eu le temps. Pour surmonter la peur de la page blanche, Djarah Kan est allée en thérapie : « Enfant, on me disait : tu ne dois pas parler et tu ne dois pas raconter des mensonges. » Écrire a permis de briser cette chape de silence et de négation. « Je voulais qu’on me voie comme autre chose que la seule fille noire de la classe. Certaines choses étaient inaudibles parce que le contexte n’était pas là pour les dire, alors j’ai insisté. »

Son modèle est Toni Morrison. Elle se souvient d’un entretien où cette dernière s’est vue demander si elle écrirait un jour autre chose que des histoires sur les Noirs et la mémoire de l’esclavage. « Elle a répondu qu’on ne demandait jamais aux écrivains blancs s’ils allaient toute leur vie n’écrire que sur leur monde. Ce monde-là est perçu comme neutre. » Et Djarah Kan de conclure : « La neutralité est le vrai sens du mot privilège. »

► Exposition Gettare il sasso e mostrare la mano (« Jeter la pierre et montrer la main », expression italienne pour signifier qu’on commet une faute sans vouloir en assumer la responsabilité), jusqu’au 20 février 2022, à l’Institut culturel italien de Paris, 20 rue de Varenne.

►Latte riot, le site de Djarah Kan (en italien).

Sur le site de RFI:

► Angelo del Boca, maître des études postcoloniales italiennes.

► Entretien avec l’écrivaine italo-somalienne Ubah Cristina Ali Farah (en anglais).

