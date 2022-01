La plateforme de streaming Spotify mise sous pression par le chanteur Neil Young revoit sa copie

Le numéro un mondial du streaming musical a réagi aux attaques et annoncé vouloir prendre des mesures de lutte contre la désinformation. Après Neil Young, de nombreux artistes s'étaient exprimés, menaçant de retirer, eux aussi, leurs titres de l'offre d'écoute en raison de contenus présents sur la plateforme véhiculant des fake news sur le Covid-19.

« Sur la base des retours que nous avons depuis ces dernières semaines, il est devenu clair pour moi que nous avions une obligation de faire plus pour fournir de l'équilibre et donner accès à une information largement acceptée des communautés médicales et scientifiques », a déclaré le milliardaire suédois, Daniel Ek, PDG et fondateur de Spotify.

La plateforme de streaming revient donc en force avec une proposition qui la remet en première ligne en proposant des liens qui guideront ses utilisateurs vers des informations factuelles et scientifiquement sourcées dans tous les podcasts qui traitent de l'épidémie : « Ce nouvel effort pour combattre la désinformation sera lancé dans les pays à travers le monde dans les prochains jours. A notre connaissance, ces conseils sur le contenu sont une première pour une plateforme majeure de podcasts », s'autofélicite Daniel Ek.

Spotify a également rendu publiques dimanche 30 janvier ses règles d'utilisation et dit « tester des façons » de davantage signaler aux créateurs de podcasts « ce qui est acceptable ». Aucune sanction n'a été évoquée concernant notamment le podcast du controversé Joe Rogan accusé d'avoir découragé la vaccination chez les jeunes et d'avoir poussé à l'utilisation d'un traitement non autorisé, l'ivermectine, contre le coronavirus.

Un mouvement de protestation avait été initié par le chanteur de rock-folk Neil Young, suivi par la chanteuse de country Joni Mitchell. Le chanteur James Blunt avait rejoint le concert de récriminations en menaçant, avec ironie, de sortir de nouvelles chansons si le podcast de Joe Rogan ne quittait pas la plateforme.

If @spotify doesn’t immediately remove @joerogan, I will release new music onto the platform. #youwerebeautiful — James Blunt (@JamesBlunt) January 29, 2022

