«La vie devant nous», l’histoire méconnue de 80 000 mineurs marocains en France

Il y a quelques années encore, le réalisateur Frédéric Laffont lui-même ignorait tout de ce chapitre de l’histoire française. Dans les années 1960 et 1970, la France a recruté 80 000 Marocains, jeunes et illettrés, pour travailler à bas coût dans les mines du Nord et de la Lorraine. « La vie devant nous », présenté au Fipadoc 2022, raconte subtilement la vie poignante de ces mineurs qui « ont donné vie à 600 000 Français ». Une histoire aussi méconnue qu’essentielle pour comprendre la société d’aujourd’hui.

Publicité Lire la suite

RFI : Pourquoi raconter aujourd’hui cette histoire que longtemps personne n’estimait intéressante ?

Frédéric Laffont : C’est une histoire que je découvre grâce à la publication de deux double pages dans le journal Le Monde autour de l’histoire de Félix Mora, un homme qui a recruté dans les années 1960 et 1970 presque 80 000 Marocains dans le sud du Maroc, des Berbères de la campagne, pour fermer les mines en France.

► À lire aussi : Grand Prix Fipadoc: «Raconter le Darfour, avec Marie-José Tubiana, 91 ans»

Félix Mora était un ancien militaire devenu cadre des Houillères du Nord-Pas-de-Calais et chef de service de la main-d’œuvre étrangère de cette région. Dans votre documentaire, une historienne l’appelle « le Négrier des Houillères ». Est-ce que c’était un surnom justifié pour ce qui c’était passé avec les immigrants marocains dans les années 1960 et 1970 ?

Je pense que cette définition n’est pas du tout adaptée, pour la simple et bonne raison que les 80 000 hommes qui sont partis dans les années 1960 et 1970 étaient tous absolument volontaires. Ils fuyaient la misère, ils faisaient ça pour les leurs. Quand Felix Mora arrivait dans les villages du sud du Maroc, c’était avec le soutien et l’aval des autorités marocaines et françaises. Dans ses valises, il y avait des passeports marocains, et la France a accueilli à bras ouverts ces travailleurs. Il y avait parfois des queues de 1,5 kilomètre d’hommes qui passaient des visites médicales très dures. En cela ces images nous rappellent d’autres images vraiment terribles qui pourraient justifier ce mot « négrier », sauf que ces hommes-là sont très volontaires. Et quand Mora leur met un tampon vert ou rouge sur la peau - autre image triste du passé - ceux qui ont le tampon vert partent alors en France, et ceux qui ont un tampon rouge doivent rester au pays. L’infamie est de rester au Maroc et ne pas partir en France. Au-delà de mon propre jugement, ce qui me semble important, c’est la façon dont ces hommes parlent eux-mêmes de cette journée. Ils avaient parfaitement conscience de ce qu’ils vivaient, mais ils étaient très convaincus que leurs choix sont bons pour eux et leurs familles.

Frédéric Laffont, réalisateur de « La vie devant nous » : « Le masque a dicté le tournage ». © Siegfried Forster / RFI

Au-delà de Félix Mora, nous découvrons dans le film l’un des Marocains partis très jeunes, mais aussi sa fille née plus tard en France, devenue une Française d’origine marocaine. Est-ce un film sur le père ou la fille ?

C’est un film que j’ai eu le souci d’écrire au présent. Il s’agit de savoir comment 80 000 hommes arrivaient pendant vingt ans en France de la façon la plus légale et donnent naissance à des enfants et des petits-enfants. Comment 80 000 Marocains donnent 600 000 Français ? Des personnes dont on ne connaît absolument pas l'histoire, une histoire souvent même pas racontée dans les familles.

La figure de Félix Mora est assez secondaire dans mon film. Si lui n’avait pas fait ce travail, un autre l’aurait fait. C’est aussi l’histoire d’une époque. Après la fermeture des mines, ces travailleurs marocains vont dans les usines automobiles. Ils ont assisté à toutes les fins des Trente Glorieuses en France, à la fin de l’industrie française. Mon souci était de voir comment ces pères, dont un des critères de sélection était de ne pas pouvoir lire et écrire, pouvaient donner naissance aujourd’hui à des enfants qui ont tous fait des études supérieures et très brillantes.

► À lire aussi : Fipadoc: «Shadow Game», le «jeu» de jeunes migrants d’Afrique et d’Asie pour passer les frontières

Toute cette histoire commence avec un examen médical au Maroc. La scène la plus marquante du film est certainement le moment où les travailleurs candidats sont marqués comme des esclaves avec un tampon sur la poitrine. Qu’est-ce qui vous a frappé le plus en réalisant ce documentaire ?

La chose qui m’a marqué le plus, c’est que je n’ai pas filmé plus d’hommes que ceux qui sont dans le film. Ce sont des hommes qui étaient souvent exposés à la silicone. Ils avaient très peur de parler à un moment où tout le monde était masqué à cause du Covid. Et tous me disent : je n’ai rien à dire. Pour moi, c’est le point le plus important. Ce n’est pas un casting de télévision avec de personnages ayant une élocution extrêmement facile disant des propos convenus sur l’immigration. Ils ont une parole singulière. Bout à bout, ces sept personnes, des travailleurs, une mère, deux enfants de famille, cela fait un chant choral qui est beaucoup plus grand qu’eux. Je le trouve magnifique, parce que jamais entendu. Ces gens répondent tout simplement, très modestement à leur façon en disant « je » de la plus belle des façons. Ils font des déclarations vraiment d’amour à notre pays comme on ne les a jamais entendus.

Au début de leur voyage, ils ont peur de monter sur le bateau pour traverser la Méditerranée, de partir pour un pays totalement inconnu dont ils ne parlent pas la langue. Pour conjurer leurs angoisses, une phrase les guide : « On a pensé la vie devant nous ». Quel était leur rêve ?

La vie devant nous est le titre de notre film, une phrase absolument magnifique. Leur rêve ? Je ne sais même pas si c’était un rêve. C’était juste un moment où il fallait donner à manger aux parents restés sur place. Au début, ils partaient pour dix-huit mois, avec des contrats renouvelables, qui n’étaient pas des contrats de mineurs polonais, yougoslaves, italiens et français qui travaillaient encore à l’époque. Les Marocains avaient un statut en deçà des autres. Très vite, quand on descend une première fois dans la mine à plusieurs centaines de mètres sous terre, le rêve se transforme vite en cauchemar. Mais justement, la voix de ces hommes est dans la dignité la plus grande de ne pas avoir une parole convenue sur tout ce qu’on imagine sur l’âpreté de la vie. Ils ont transformé cette épreuve en un rêve réalisé, parce que les enfants sont là et ils ont été bien élevés. Cela fait des vies d’une extrême dignité.

► À lire aussi : Natyvel Pontalier a documenté son initiation au Gabon: «la caméra devrait filmer les esprits»

Quand ils descendent dans les mines, les ouvriers n’ont pas de nom, juste un numéro. Cinquante ans après, ils savent ce qu’ils ont sacrifié, en même temps, ils ne se plaignent absolument pas. Ils affirment avec fierté : « tous nos enfants ont réussi ». Est-ce une success-story à la marocaine en France ?

À la toute petite échelle du film et de certaines personnes, c’est indiscutablement une success-story. C’est là où je m’interroge énormément. Dès qu’on s’intéresse à eux, ils disent qu’ils n’ont rien à dire, dans le sens : « notre vie est sans intérêt ». Et on obtient les témoignages qu’on peut découvrir dans le film.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne