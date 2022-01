Lion d’or du théâtre décerné à la Brésilienne Christiane Jatahy

La metteuse en scène et autrice Christiane Jatahy, ici au Festival d’Avignon 2019, a reçu le Lion d'or du théâtre de la Biennale de Venise 2022. Siegfried Forster / RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La metteuse en scène et auteure brésilienne Christiane Jatahy a été couronnée ce lundi 31 janvier par le prestigieux Lion d'or de la Biennale de Venise pour l'ensemble de son œuvre théâtrale. Jatahy est une des figures les plus originales de la vague de théâtre qui a déferlé sur l'Atlantique et régénéré la scène européenne au cours des dernières décennies. Elcio Ramalho l'a jointe par téléphone à Rio pour recueillir sa réaction après l’annonce du prix.